كلاوديو ماركيزيو نجم يوفنتوس السابق وزوجته يتعرضان لحادث سطو مرعب

تعرض كلاوديو ماركيزيو، نجم المنتخب الإيطالي ولاعب فريق يوفنتوس المعتزل، لحادث سطو مسلح أثناء تواجده في منزله، مساء أمس الثلاثاء، حيث فوجئ ماركيزيو وزوجته باقتحام أربعة رجال مسلحين لمنزله وإجباره على منحهم النقود والمجوهرات الموجودين في الخزينة.

لحظات مرعبة

قالت صحفية ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالية، إنه أثناء مغادرة ماركيزيو وزوجته روبيرتا لمنزلهما في منطقة فينوفو، أجبرهما رجال مسلحون على العودة مرة أخرى للداخل، بعد أن هددوا نجم البيانكونيري المعتزل بالأسلحة النارية.

واضطر ماركيزيو لتسليم كل ما تحتويه خزينة المنزل من نقود ومجوهرات تخص زوجته للصوص دون مقاومة، ثم قام بإبلاغ الشرطة فور هروب اللصوص الأربعة بسيارة كانت تنتظرهم.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن قيمة المسروقات من فيلا ماركيزيو لم يتم تحديدها حتى الآن إلا أنها تبدو ضخمة مبدئياً.

اعتزال مفاجئ

وكان كلاوديو ماركيزيو قد أعلن اعتزاله مطلع الشهر الجاري بشكل مفاجئ بعد تجربة قصيرة مع فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وعلق نجم الآزوري السابق على قرار اعتزاله بأنه مر خلال الأشهر الماضية بمشاعر مختلطة، لكنه أدرك أن قرار الاعتزال هو الأصوب.

وكان ماركيزيو قد تلقى العديد من العروض من أنديه صينية وخليجية عقب انتهاء عقده مع فريقه الروسي إلا أنه فضل الاعتزال.

ولعب نجم اليوفي السابق 389 مباراة مع البيانكونيري، سجل خلالها 37 هدفاً، وصنع 43 هدفاً، كما ارتدى اللاعب السابق الملقب بـ ”الأمير“ قميص إمبولي على سبيل الإعارة من يوفنتوس لمدة موسم.

حوادث متعددة

حادث السطو المسلح الذي تعرض له ماركيزيو ليس الأول من نوعه، حيث تكررت مثل هذه الحادثة أكثر من مرة في السنوات الأخيرة، فتعرض الدولي البولندي ميليك مهاجم فريق نابولي لحادث مشابه قبل عام واحد تقريباً.

وذكرت صحيفة ”الماتينو“ الإيطالية أن ميليك تعرض لهجوم من رجال مسلحين أثناء عودته إلى منزله عقب فوز فريقه على ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن اللصوص هددوا مهاجم نابولي بتصويب سلاح ناري نحو رأسه على بعد أمتار من منزله، وأجبروه على منحهم ساعة يد باهظة الثمن قبل أن يهربوا من موقع الجريمة.

حادث إنسيني

وفي ذات الإطار تعرض الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني، نجم فريق نابولي، لحادث مشابه قبل عدة سنوات.

وقالت صحيفة ”تليغراف“ الإنجليزية، أن انسيني تعرض لسطو مسلح أثناء قيادته لسيارته رفقة زوجته جيني، حيث فوجئ بهجوم من رجلين مسلحين لحقا به بدراجة نارية قبل أن يهدداه بسلاح ناري.

واستولى اللصان على 800 يورو كانت بحوزة لاعب نابولي، بجانب ساعة يد ومجوهرات تخص زوجته.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن اللصوص طلبوا من إنسيني أن يسجل هدفاً في شباك فيورنتينا قبل أن يهربا من المكان.

شجاعة بونوتشي

حادث السطو الأبرز كان من نصيب قلب دفاع يوفنتوس ومنتخب إيطاليا ليوناردو بونوتشي عام 2012.

وتعرض بونوتشي ومعه زوجته وابنه لورينزو لهجوم من رجل مقنع في تورينو، وقالت صحيفة ”غارديان“ الإنجليزية إن بونوتشي تعامل بحكمة مع الرجل الذي هدده بسلاح ناري.

وقام نجم البيانكونيري بخداع اللص المقنع ليقوم بدفعه بقوه في وجهة أثناء محاولة اللص الاستيلاء على ساعة يده.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن بونوتشي قام بركل الرجل وإسقاطه على الأرض، وهو ما دفعه للهروب على ظهر دراجة بخارية يقودها شريكه.