جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على بريشيا (صورة)

ارتقى فريق إنتر ميلان، الثلاثاء، إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) مؤقتًا.

وتغلب إنتر ميلان على مضيفه بريشيا بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.

تقدم إنتر ميلان بهدف في الشوط الأول عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 23.

وأضاف إنتر الهدف الثاني في الشوط الثاني من المباراة عبر البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 63.

وقلّص بريشيا الفارق بهدف عن طريق السلوفاكي ميلان سكرينيار لاعب انتر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة، ارتقى إنتر ميلان للصدارة المؤقتة برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس، فيما تجمد رصيد بريشيا عند 7 نقاط في المركز الثامن عشر.