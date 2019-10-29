يوفنتوس يقتحم معقل ليفربول في مهمة سرية لخطف محمد صلاح و3 لاعبين

كشفت تقارير صحفية وجود عدد من مسؤولي نادي يوفنتوس الإيطالي في ملعب ”أنفيلد“ معقل نادي ليفربول خلال المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ونجح ليفربول في اقتناص فوز ثمين على توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، ليحافظ على صدارة البريمييرليغ برصيد 28 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب خلال الموسمين الأخيرين.

محمد صلاح إلى يوفنتوس؟

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن مسئولي يوفنتوس حضروا إلى ملعب ”أنفيلد“ لمتابعة 4 لاعبين من كلا الفريقين، حيث يرغب الفريق الإيطالي في تعزيز قائمته بعدد من اللاعبين المميزين خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن المصري الدولي محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، كان ولا يزال على رادار يوفنتوس، حيث كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى رغبة البيانكونيري في ضم اللاعب مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

وتألق صلاح، اللاعب السابق لأندية بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، بشدة منذ انتقاله إلى ليفربول من روما قبل عامين، وقاد الريدز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفاز بلقب هداف البريمييرليغ موسمين متتاليين، كان آخرهما بالمناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني ومهاجم أرسنال، الغابوني أوباميانغ.

وتابعت الصحيفة: ”كان هناك 3 نجوم من توتنهام على رادار يوفنتوس أيضًا وعلى رأسهم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي ينتهي عقده رفقة السبيرز في عام 2023 مثل محمد صلاح، ومعه المدافع توبي ألدرفيريلد، والدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب الوسط المطلوب بشدة لدى ريال مدريد الإسباني، والذي ينتهي عقده في يونيو 2020“.

تجديد الدماء في البيانكونيري

وبدأت إدارة يوفنتوس التحضير مبكراً للدخول في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لدعم صفوف الفريق المتصدر لجدول ترتيب المسابقة المحلية في إيطاليا، وفي ظل السعي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكدت مصادر إيطالية أن اليوفي قد حدد اسم الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني كأبرز الأسماء المطلوب التعاقد معها في الميركاتو الشتوي رغم وجود منافسة حامية من عدة أندية تسعى للفوز بخدمات الكرواتي المخضرم.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن راكيتيتش يحظى باهتمام كبير من عدد من أكبر الأندية في أوروبا ومنها إنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

نهاية رحلة برشلونة

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“، في تقرير نشره صباح اليوم الاثنين، إلى أن يوفنتوس سينضم للصراع المشتعل من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

وقرر الدولي الكرواتي الرحيل عن البارسا بعد أن فقد مكانه كلاعب أساسي مع انطلاق الموسم الجاري لصالح الدولي الهولندي فرانكي دي يونغ، المنتقل الصيف الماضي من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته لفريقه لتحقيق لقب الدوري في هولندا بجانب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ويعاني راكيتيتش، نجم إشبيلية السابق، منذ انطلاق الموسم لإيجاد الفرصة للمشاركة كأساسي بعد أن أصبح ملازمًا لمقاعد البدلاء في كل مباريات الفريق الكتالوني منذ انطلاق الموسم.

واعتمد ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على راكيتيتش فقط في 6 مباريات في الليجا الإسبانية كبديل في الشوط الثاني، كما شارك في بضع دقائق فقط خلال مباراتي بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وكان راكيتيتش قد انضم لصفوف البلجرانا في عام 2014 ليشارك في 175 مباراة، مسجلاً 24 هدفاً.