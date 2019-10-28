أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. مبابي يقدم احتفالًا جديدًا.. وفابريغاس يحتفي بذكرى مميزة (صور)

أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. مبابي يقدم احتفالًا جديدًا.. وفابريغاس يحتفي بذكرى مميزة (صور)

المصدر: مصطفى عادل - إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

مبابي يقدم احتفالًا جديدًا
نشر كيليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية من احتفاله بالفوز الذي حققه فريقه بالأمس على حساب مارسيليا بالدوري الفرنسي.

وظهر اللاعب في احتفال جديد، وعلق: ”مود الإثنين“.

فان دايك: هذا الفريق لا يعرف الاستسلام
نشر فان دايك لاعب نادي ليفربول صورًا من لقاء الأمس الذي جمع بين ناديه وتوتنهام بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف عقب تأخره بهدف.

وعلق اللاعب أعلى الصور: ”هذا الفريق لا يعرف الاستسلام، النقاط الثلاث الكبرى ضد جانب قوي، ونتطلع إلى الأسبوعين المقبلين“.

نيمار في حملة دعاية لإحدى العلامات التجارية

نشر نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية ضمن حملة دعاية لإحدى العلامات التجارية العالمية.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”كرة القدم تفتح الباب أمام حلمي، الأمر الذي يجعل حياتي فريدة من نوعها، كنت دائمًا أطارد ما أحبه، وماذا عنك؟ كن جريئًا لما تحب مع TCL في 11 نوفمبر، الحملة صالحة في الصين فقط“.

فابريغاس: في مثل هذا اليوم كانت بدايتي كمحترف
نشر سيسك فابريغاس لاعب نادي موناكو الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية من أول لقاء شارك فيه منذ 16 عامًا كلاعب محترف.

وعلق اللاعب: ”اليوم هو 16 عامًا منذ بدايتي كمحترف، الحياة والوقت يمضيان بسرعة كبيرة، ولهذا السبب يجب أن نستمتع به كل يوم ونعيش بمشاعر عظيمة ونقدر اللحظات العظيمة الصغيرة التي يجلبها إلينا الله“.

دي خيا يدعم منتخب الشباب الإسباني
حرص الإسباني دي خيا حارس مرمى نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي على دعم منتخب بلاده قبل لقائه منتخب الأرجنتين ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.

وعلق اللاعب: ”كأس العالم تحت 17 عامًا هي بطولة فريدة من نوعها، استمتع بها ونأمل أن تتمكن من إحضار اللقب المفقود“.

فينالدوم يشكر جماهير ليفربول
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له برفقة زملائه بالفريق عقب لقاء الأمس الذي جمع بين الريدز ونادي توتنهام والذي انتهى بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وعلق اللاعب: ”شكرًا مرة أخرى لدعمكم الثابت في الأنفيلد“.

لوكاس هيرنانديز يدعم زوله
نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني صورة له مع زملائه وهم يحملون رقم 4 دعمًا لزميلهم نيكولاس زوله عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وعلق اللاعب: ”عائلة بايرن ميونيخ“.

غوميز يحتفل بذكرى فوز منتخب بلاده بكأس العالم للناشئين
احتفل الإنجليزي أنجيل غوميز لاعب نادي مانشستر يونايتد بذكرى مرور عامين على فوز منتخب الأسود الثلاثة بكأس العالم للناشئين.

حيث نشر غوميز صورة من احتفاله برفقة زملائه بالفوز بكأس العالم وعلق: في مثل هذا اليوم منذ عامين مجموعة من الفتيان.

محمد عواد يقضي عطلته بباريس
نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك المصري صورة له برفقة زوجته ونجله في باريس بعدما حصل على إجازة لقضاء عطلته في ظل عدم ارتباط ناديه بأي مسابقات محلية أو قارية في الوقت الراهن، وعلق عواد قائلًا: ”عطلة“.

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