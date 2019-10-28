يوفنتوس ينافس إنتر ميلان وباريس سان جيرمان على ضم راكيتيتش نجم برشلونة

بدأت إدارة يوفنتوس الإيطالي التحضير مبكرًا للدخول في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لدعم صفوف الفريق المتصدر لجدول ترتيب المسابقة المحلية في إيطاليا، وفي ظل السعي للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكدت مصادر إيطالية، أن اليوفي قد حدد اسم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم وسط برشلونة الإسباني، كأبرز الأسماء المطلوب التعاقد معها في الميركاتو الشتوي رغم وجود منافسة حامية من عدة أندية تسعى للفوز بخدمات الكرواتي المخضرم.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، إن راكيتيتش يحظى باهتمام كبير من عدد من أكبر الأندية في أوروبا، ومنها إنتر ميلان، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.

نهاية رحلة برشلونة

وأشار ”كالتشيو ميركاتو“، في تقرير نشره، صباح اليوم الإثنين، إلى أن يوفنتوس سينضم للصراع المشتعل من أجل التعاقد مع راكيتيتش.

وقرر الدولي الكرواتي الرحيل عن البارسا بعد أن فقد مكانه كلاعب أساسي مع انطلاق الموسم الجاري لصالح الدولي الهولندي فرانكي دي يونغ، المنتقل الصيف الماضي من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو، بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته لفريقه لتحقيق لقب الدوري في هولندا بجانب التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

ويعاني راكيتيتش، نجم إشبيلية السابق، منذ انطلاق الموسم، لإيجاد الفرصة للمشاركة كأساسي بعد أن أصبح ملازمًا لمقاعد البدلاء في كل مباريات الفريق الكتالوني منذ انطلاق الموسم.

واعتمد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على راكيتيتش فقط في 6 مباريات في الليغا كبديل في الشوط الثاني، كما شارك بضع دقائق فقط خلال مباراتي بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا.

وكان راكيتيتش قد انضم لصفوف البلوغرانا في عام 2014 ليشارك في 175 مباراة ، مسجلًا 24 هدفًا.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن فريق باريس سان جيرمان يراقب وضعية الدولي الكرواتي على أمل ضمه في الشتاء القادم بعدما فشلت عدة محاولات سابقة للفريق الفرنسي في ضمه.

وحاول باريس سان جيرمان ضم الكرواتي إيفان راكيتش صيف 2018 لكن برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي رفضا رحيله كما كان ضمن الصفقة المحتملة للنجم البرازيلي نيمار والتي فشلت لعدم توافق الفريقين حول المبلغ المالي ورفض بعض لاعبي برشلونة الدخول في صفقة تبادلية.

وكان إنتر ميلان بدوره يراقب اللاعب والتقى مسؤولين من الفريق الإيطالي مع إدارة برشلونة لمناقشة إمكانية ضمه في الشتاء القادم لكن المدرب أنطونيو كونتي يفضل لاعبًا آخر من برشلونة.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“ فإن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان يرغب في التعاقد مع التشيلي فيدال اللاعب السابق ليوفنتوس والذي دربه سابقًا.

ويفضل كونتي لاعب الوسط التشيلي على راكيتيتش لأنه ينسجم مع فكره التكتيكي ولأن اللاعب مقاتل شرس ويجيد عدة أدوار دفاعية وهجومية.

ويواجه إنتر ميلان رفض مدرب برشلونة فالفيردي لفكرة رحيل النجم التشيلي في وسط الموسم لأنه يعتمد عليه بشكل أكبر في عدة لقاءات مهمة.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فأنطونيو كونتي يضع التعاقد مع الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد كخطة ”ب“ في حال فشل صفقة فيدال.

وكان المدرب الإيطالي قد طالب إدارة إنتر ميلان بتعزيز صفوف الفريق بعد التعادل مع بارما 2/2 وأكد أنه لا يستطيع منح لاعبيه الراحة لعدم وجود بدائل في نفس مستوى التشكيل الأساسي للفريق.

وطالب كونتي بالتعاقد مع لاعبين ليتمكن الفريق من التنافس مع يوفنتوس على اللقب المحلي والبقاء في المنافسة في دوري أبطال أوروبا.

أزمة اليونايتد

من جانبها، قالت صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية، إن راكيتيتش الذي ينتهي عقده مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، لديه الخيار للانتقال ليوفنتوس أو مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد يعاني على مستوى خط وسط الفريق مع إصابات الفرنسي بول بوغبا المتكررة، وتراجع مستويات الثنائي نماينا ماتيتش والبرازيلي فريد؛ وهو ما يؤرق المدرب أولي غونار سولشاير، على عكس يوفنتوس الذي يمتلك كوكبة من اللاعبين المميزين في وسط الميدان، مثل آرون رامسي وميراليم بيانيتش بجانب الفرنسي المخضرم بليس ماتويدي.

صفقات مدوية

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إلى أن يوفنتوس نجح في تحقيق مكاسب مالية ضخمة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع رأس مال البيانكونيري بحوالي 300 مليون يورو، وهي زيادة قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة، إن تلك المكاسب المادية التي حققها يوفنتوس ستدفع إدارة النادي الإيطالي نحو إبرام صفقة مدوية، من شأنها أن تحافظ على المستوى التسويقي للعلامة التجارية للنادي، وتساعد على تدعيمها بأرباح إضافية.

ووضعت الصحيفة قائمة بخمسة لاعبين تحت رادار إدارة يوفنتوس في صيف 2020، وعلى رأسهم: نجما باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ونجم أتلتيكو مدريد خواو فليكس، وأخيرًا الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو، منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص“.