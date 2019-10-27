ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة التاسعة (صورة)

ألحق نادي روما الخسارة الخامسة بمنافسه ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه 2/1 اليوم الأحد في الجولة التاسعة من المسابقة.

وسجل إدين دجيكو الهدف الأول في المباراة بضربة رأس في الدقيقة 38، بعد كرة رأسية من جيانلوكا مانشيني، وصلته من ركلة ركنية لعبها وردان فيرتو.

وتعادل ثيو هيرنانديز لميلان بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55، مستغلًا كرة من البديل دافيد كالابريا.

ورفع الفوز رصيد روما إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق 7 نقاط كاملة عن المتصدر يوفنتوس، في المقابل تجمد رصيد ميلان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

عاد نادي نابولي للنتائج السلبية في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل 1/1 مع مضيفه سبال، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم البولندي أركاديوز ميليك التسجيل لنابولي في الدقيقة التاسعة بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن رد سبال لم يتأخر كثيرًا بعدما تعادل له السلوفيني جاسمين كوريتش في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول على التعادل، وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف في الشوط الثاني.

وتعادل نابولي للمرة الثانية في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، مقابل خسارتين، في حين حقق الفوز 5 مرات، ليرتفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، مقابل 7 نقاط فقط لسبال في المركز التاسع عشر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: