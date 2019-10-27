لاوتارو مارتينيز يقتحم الصفقة المرتقبة بين برشلونة وإنتر ميلان

يبدو أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تطورات جديدة ومثيرة في صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي يطارده عملاقا الدوري الإسباني، برشلونة وريال مدريد.

ومن المتوقع أن تلعب رغبة إنتر ميلان في الحصول على خدمات ثنائي برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال، دورًا في حسم الصفقة لصالح النادي الكتالوني، الذي يضع مارتينيز على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في صيف 2020.

خليفة سواريز

ويرى مسؤولو برشلونة أن مارتينيز سيكون الخليفة الشرعي للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي سيصل إلى عامه الثالث والثلاثين في يناير المقبل، خاصة أن الأخير سينتهي عقده في صيف 2021، وترددت تقارير حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، وبشكل خاص في نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن صفقة مارتينيز هي الأهم لدى الإدارة الكتالونية حاليًّا، لأن التعاقد مع رأس حربة في مركز (9) هو الشغل الشاغل للبارسا في المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان في الحصول على خدمات راكيتيتش وفيدال، ستسهّل مهمة برشلونة كثيرًا في التعاقد مع مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا.

وتبلغ القيمة التسويقية بالنسبة للاعب لاوتارو مارتينيز ما يقرب من 40 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

تألق كبير

ويمكن أن يبتعد ريال مدريد عن طريق مارتينيز، كون رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز يرغب في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان في صيف 2020.

وخطف مارتينيز، 22 عامًا، الأضواء خلال الموسم الجاري، بعد تألقه برفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل، كما أنه أصبح المهاجم الأساسي للإنتر في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وشارك مارتينيز في 12 مباراة برفقة إنتر ميلان هذا الموسم، وأحرز 6 أهداف وصنع هدفين آخرين، وأصبح المدرب كونتي يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل النيراتزوري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن مسؤولي برشلونة مستعدون لحسم صفقة مارتينيز مقابل 111 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده برفقة إنتر ميلان.

الشرط الجزائي

ولكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، كشفت مفاجأة مدوية بأن الشرط الجزائي في عقد مارتينيز تضاعف تقريبًا؛ ما يمثل عقبة كبيرة للغاية تصل إلى مرحلة المستحيل لضم اللاعب إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”ألبرتو ياكيه“ مدير أعمال مارتينيز توصل إلى اتفاق مع إدارة إنتر ميلان على تعديل عقد اللاعب، وزيادة قيمة الشرط الجزائي من 111 مليون يورو لتصل إلى 200 مليون يورو.

وكان مدير أعمال مارتينيز أكد أن اللاعب يريد البقاء في إنتر ميلان، خاصة في ظل وجود كونتي على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأكد ياكيه: ”أعتقد أن وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر قد طور لاوتارو كثيرًا على المستويين البدني والتكتيكي“.

وتابع: ”لقد تحسن لاوتارو في نواحٍ عديدة، ولكن قبل كل شيء فإنه بات أفضل على مستوى القوة واللياقة البدنية، إنه يمتلك دائمًا ثقة بالنفس، ولعب بشكل جيد للغاية أمام برشلونة ويوفنتوس“.

وواصل: ”إنه لا يزال شابًّا وربما يحتاج إلى تعلم كيفية تقسيم طاقته خلال الـ90 دقيقة، إنه ذكي للغاية ويعرف مدى حاجته إلى العمل الشاق“.