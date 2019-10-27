إحصائية سلبية تطارد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (إنفوغرافيك)

أصبح البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو الهداف الأول لنادي يوفنتوس الإيطالي، منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو تقريبًا.

وجاء انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس بمثابة المفاجأة المدوية، كون اللاعب البرتغالي أحد أبرز نجوم النادي الملكي، وتوّج برفقته ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

ولعب كريستيانو رونالدو 53 مباراة مع يوفنتوس، أحرز خلالها 33 هدفًا، وصنع 11 هدفًا آخر، كما أنه كسر أخيرًا حاجز الـ700 هدف في مشواره الكروي.

إحصائية سلبية

ولكن الأرقام التهديفية لكريستيانو رونالدو تشهد إحصائية سلبية للغاية منذ انتقاله إلى يوفنتوس من ريال مدريد.

ورصدت شبكة ESPN الإخبارية تلك الإحصائية السلبية التي تتعلق بنسبة تهديف رونالدو من الركلات الثابتة مع اليوفي.

وقالت الشبكة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن رونالدو قام بتنفيذ 29 ركلة ثابتة مع يوفنتوس، ولكنه فشل في تسجيل أي أهدف من تلك الركلات.

وأشارت إلى 20 من تلك الركلات ارتطمت بالحائط البشري من الأندية المنافسة، في حين تصدى حراس المرمى لـ7 ركلات، وخرجت الكرة في ركلتين بعيدًا عن المرمى.

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وتابعت الصحيفة: ”الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاء معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص“.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة ورنالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.

رونالدو والـ700 هدف

وقال كريستيانو رونالدو إنه لا يتذكر عدد الأرقام القياسية التي حطمها، وذلك بعد أن سجل هدفه رقم 700 خلال مسيرته في الهزيمة 2-1 أمام أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأبلغ رونالدو الصحفيين بعد أن سجل هدفه الـ 95 مع منتخب بلاده ”الأرقام القياسية تتحقق بشكل طبيعي ولا أبحث عنها فهي التي تطاردني“.

وتابع: ”لا يمكن لكل شخص الوصول إلى هذه الأرقام وأشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل شخص ساعد كريستيانو رونالدو في الوصول إلى مستواه الحالي“.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور برصيد 127 هدفًا كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال.

كما أنه هداف ريال مدريد التاريخي وأكثر لاعبي البرتغال خوضًا للمباريات الدولية وهدافها عبر العصور.

وسجل رونالدو أول خمسة أهداف في مسيرته مع سبورتنج البرتغالي في موسم 2002-2003.

مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

وبعدها سجل 118 هدفًا في 232 مباراة خلال ستة مواسم مع مانشستر يونايتد. كما بلغ متوسطه أكثر من هدف في المباراة الواحدة مع ريال مدريد وسجل 450 هدفًا في 438 مباراة على مدى تسعة مواسم.

ونقلت شبكة ”فوكس سبورت“ عن تقارير صحفية إسبانية قولها إن رونالدو أثار الجدل بشدة، بعد أن أبلغ المقربين منه أنه لن يستمر برفقة يوفنتوس بعد نهاية عقده في 2022.

وأشارت إلى أن رونالدو أكد لمسؤولي يوفنتوس أنه لا يريد الاستمرار بعد هذا التاريخ في النادي الإيطالي.