إنتر ميلان يفرط في اقتناص صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالتعادل مع بارما (فيديو)

فرط إنتر ميلان بفرصة ذهبية لانتزاع صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وسقط في فخ التعادل 2 – 2 مع بارما اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضًا تعادل يوفنتوس مع مضيفه ليتشي 1 – 1 .

وعلى استاد ”سان سيرو“ في ميلانو، كان إنتر هو البادئ بالتسجيل عن طريق أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 23 ولكن بارما أنهى الشوط الأول لصالحه بفضل هدفين سجلهما يان كرامو وكواسي جيرفينهو في الدقيقتين 26 و30 .

وفي الشوط الثاني انتزع البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل لإنتر بهدف في الدقيقة 51 .

وفشل إنتر في استغلال سقوط يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة في فخ التعادل وانتزاع الصدارة حيث سقط هو الآخر في فخ التعادل مع بارما بل إنه أفلت بنقطة التعادل بعدما كان متأخرًا 1 / 2 في الشوط الأول.

ورفع إنتر رصيده إلى 22 نقطة ليحافظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عن يوفنتوس المتصدر.

الدوري الايطالي : انتر ميلان 2 × 2 بارما | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/QvscdvwPuZ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 26, 2019

وفي وقت سابق اليوم قطع ليتشي مسلسل الانتصارات المتتالية ليوفنتوس في الدوري الإيطالي وتعادل معه 1 / 1 في وقت سابق اليوم.

وافتتح باولو ديبالا التسجيل ليوفنتوس من ضربة جزاء في الدقيقة 50 ثم أدرك ماركو مانكوسو التعادل لليتشي من ضربة جزاء أيضًا في الدقيقة 56 .

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني ورفع ليتشي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السادس عشر.