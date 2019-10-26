تقارير: ريال مدريد عرض إيسكو و20 مليون يورو مقابل ضم فابيان رويز من نابولي

عرض نادي ريال مدريد الإسباني على نابولي الإيطالي نجم وسطه إيسكو بالإضافة إلى 20 مليون يورو مقابل لاعب الوسط الإسباني الدولي فابيان رويز.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ في تقرير إن ريال مدريد يقيم نجم وسطه بحوالي 65 مليون يورو وهو ما يجعل الصفقة تقارب 85 مليون يورو.

ويعتمد ريال مدريد على مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يعرف إيسكو جيدًا حيث دربه في ريال مدريد موسمين ولا يمانع في قدومه للفريق الإيطالي.

ويحاول ريال مدريد بقوة ضم الدولي الإسباني الشاب لصفوفه وذكرت تقارير إيطالية أن الفريق حسم الصفقة وسيعلن عنها في الوقت المناسب لكن المنافسة قوية على أفضل لاعب في أمم أوروبا الأخيرة لتحت 21 سنة.

ويراقب كل من مانشستر سيتي وبرشلونة اللاعب ويرغبان في ضمه لكن رئيس نابولي يطلب مبلغًا لا يقل عن 180 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

ويرغب ريال مدريد في تعزيز خط وسطه في ظل تقدم لوكا مودريتش في السن وتراجع دور إيسكو في الفريق تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعتقد ريال مدريد أن ثمن الدولي الإسباني فابيان رويز يقارب 80 مليون يورو ولذلك فهو قدم عرضًا في حدود هذا المبلغ للفريق الإيطالي.

رغبة إيسكو في الرحيل من أجل أمم أوروبا

وأدت وضعية النجم الإسباني إيسكو لتفكيره في الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد تقلص فرص مشاركته رفقة ريال مدريد كما لم يستفد من الفرص التي منحها له الفرنسي زين الدين زيدان وقدم مستوى متواضعًا.

ويرغب إيسكو في العودة لمنتخب إسبانيا للمشاركة في أمم أوروبا 2020 لكن عدم مشاركته تفرض عليه تغيير الفريق لضمان فرص أكثر للعب وإقناع مدرب منتخب إسبانيا روبرتو مورينو بإشراكه في اللائحة المشاركة في النهائيات.

كما ويبحث ريال مدريد بدوره عن خروج نجم وسطه الإسباني ليتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد في خط الوسط حيث ربطته عدة تقارير بالدانماركي كريستيان إريكسن متوسط ميدان توتنهام والهولندي دوني فان دي بيك متوسط ميدان يوفنتوس.

وكان زيدان يفضل مواطنه بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد لكن المطالب المالية للفريق الإنجليزي أفسدت الصفقة وجعلتها شبه مستحيلة، كما أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفضل التركيز على صفقة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان والذي يعتبر أولوية بالنسبة له.