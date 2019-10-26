صحيفة: نادي برشلونة بدأ مفاوضاته مع إنتر ميلان من أجل بيع إيفان راكيتيتش في الميركاتو الشتوي

ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن وفدًا من إنتر ميلان زار نادي برشلونة للتفاوض بشأن التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتراجع دور الكرواتي هذا الموسم تحت قيادة المدرب إرنيستو فالفيردي، الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير في الموسم الماضي، لكن مع قدوم الهولندي فرانكي دي يونغ وتطور أداء البرازيلي أرثور ميلو وقتالية التشيلي أرثور فيدال تراجع دور الدولي الكرواتي خلفهم.

وحاول برشلونة أن يبيع اللاعب في الصيف الماضي ضمن صفقة البرازيلي نيمار الفاشلة، ورفض راكيتيتش الرحيل وأصر على البقاء.

لكن وضعه الحالي دفعه لتغيير رأيه، حيث يرغب الدولي الكرواتي في الرحيل في ظل تقلص دوره في الفريق، ويبحث بدوره عن مشروع رياضي يمكنه من اللعب والفوز بالألقاب.

وحدد برشلونة مبلغ 35 مليون يورو ثمنًا للاعب ويرغب في الحصول على المبلغ، ولذلك يفضل بيعه في الشتاء بدلًا من انتظار الصيف المقبل، حيث يتقلص ثمنه بفعل عدم مشاركته أساسيًا وقرب نهاية عقده الذي ينتهي صيف 2021.

وطلب المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان بييرو أوسيليو موعدًا مع إدارة برشلونة لمناقشة ضم الدولي الكرواتي، مستفيدًا من العلاقة الجيدة بين الفريقين ولتعزيز صفوف الفريق بلاعب خبرة، خصوصًا إن تجاوز الفريق دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يراقب نجمه الشاب أنسو فاتي

رغم صعوده للفريق الأول ما زال النجم الشاب أنسو فاتي، البالغ من العمر 16 عامًا، يعيش رفقة والديه قرب المدينة الرياضية لبرشلونة ويقضي حياته تحت مراقبة إدارة الفريق من أجل ضمان تطوره كلاعب وإنسان.

وحسب صحيفة ”سبورت“، فاللاعب ما زال يدرس كما يتعلم قواعد التدريب للحصول على دبلوم ويدرس الإنجليزية تحث إشراف إدارة برشلونة.

ورغم غيابه عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة، لكن الفريق الكتالوني لا يفكر في إعادة اللاعب لصفوف الفئات الصغرى ويفضل بقاءه تحت تصرف الفريق الأول في الموسم الحالي.

ويحرص فاتي على مشاهدة لقاءات زملائه السابقين في فريق الشباب والناشئين ويبقى إنسانًا خجولًا لم تستطع الشهرة أن تنال من اللاعب رغم سنه الصغير.

ويعتبر مستقبل النجم الشاب مشكلة في برشلونة حاليًا، في ظل عودة كل النجوم الكبار من الإصابة وتقلص فرص لعبه رفقة الفريق الأول، وهو ما يدفع برشلونة وطاقمه الفني للتفكير في حلول لضمان استمرارية تطوره.

وتبقى إمكانية منحه فرصة اللعب للفريق الثاني لبرشلونة أحد الحلول المقترحة مع بقائه ضمن تدريبات الفريق الأول، ومنحه الفرصة في لقاءات كأس ملك إسبانيا ولقاءات أمام فرق أقل مستوى.

ويعرف برشلونة أن اللاعب الشاب بحاجة للعب في ظل دعوته لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، وفتح الباب أمامه من قبل مدرب منتخب إسبانيا الأول لكنه يحتاج للمشاركة في اللقاءات للعب دوليًا.

كما رشح المهاجم البالغ من العمر 16 عامًا لجائزة الفتى الذهبي التي تمنحها مجلة ”توتو سبورت“ لأفضل لاعب شاب في أوروبا، ويبقى خارج المرشحين البارزين للفوز بالجائزة والتي يتصدرها البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الحالي وبنفيكا سابقًا.