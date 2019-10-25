ساري: لن أتدخل لمنع رونالدو من تسديد الضربات الحرة

قال مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري، اليوم الجمعة، إنه لن يتدخل لمنع كريستيانو رونالدو من تسديد الركلات الحرة رغم السجل السيئ للمهاجم البرتغالي في هذه الركلات مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وذكر موقع ”كالتشو ميركاتو“ أن رونالدو نفذ 28 ركلة حرة مع يوفنتوس منذ انضمامه في بداية الموسم الماضي، لكنه فشل بتسجيل أي هدف منها، إذ تصدى الحراس لـ7 ركلات، وسدد ركلتين خارج المرمى، بينما اصطدمت 19 ركلة بالحائط البشري.

وأضاع ركلتين جديدتين أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، ليتعرض لحملة انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في وجود اثنين من المتخصصين بتسديد الركلات الحرة، وهما: ميرالم بيانيتش، وباولو ديبالا.

ولم يبدِ ساري اهتمامًا كبيرًا بهذه المسألة خلال ظهوره في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة.

وقال المدرب الإيطالي:“الركلات الحرة؟ نملك خيارين للتسديد بالقدم اليمنى، وهما بيانيتش، ورونالدو، ويمكنهما حسم الأمور فيما بينهما كما يحدث في أي فريق آخر“.

ويملك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سجلًا متواضعًا مع منتخب البرتغال أيضًا في هذه الركلات، إذ أخفق في أول 44 محاولة في بطولة أوروبا وكأس العالم قبل أن ينجح أخيرًا بهز الشباك بهذه الطريقة خلال التعادل 3-3 مع إسبانيا في كأس العالم العام الماضي.

ويحل يوفنتوس، متصدر الدوري برصيد 22 نقطة من إجمالي 24 والذي لم يخسر حتى الآن تحت قيادة ساري منذ انطلاق الموسم، ضيفًا على ليتشي الصاعد للأضواء، غدًا السبت.

وقال ساري إن رونالدو قد يحصل على راحة في مرحلة ما دون تحديد موعدها.

وتابع:“سيحصل على فترة راحة، لكن لا أعرف متى، وأتحدث معه يوميًا عن شعوره في الملعب وعن أرقام تأتي من أطباء ومتخصصين بالأحمال البدنية بعد انتهاء المباريات وسنتخذ القرار بناءً على حالته“.