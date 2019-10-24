أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: فيدال يحتفل بفوز فلامنغو.. وفان دايك يشكر جماهير ليفربول

أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: فيدال يحتفل بفوز فلامنغو.. وفان دايك يشكر جماهير ليفربول

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فان دايك يشكر جماهير ليفربول على المساندة

نشر فن دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي صورًا من لقاء الأمس الذي جمع بين الريدز ونادي جينك البلجيكي والذي انتهى بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعلق اللاعب أعلى الصور: ”3 نقاط خارج الأرض.. شكرًا لكم جميعًا السفر من أجل الريدز“.

فيدال يحتفل بفوز فلامنغو

نشر فيدال لاعب برشلونة الإسباني صورًا من فرحة جماهير فلامينغو بالفوز الذي حققه النادي البرازيلي على مواطنه نادي جريميو بخماسية نظيفة والتي ضمنت لفلامينغو التواجد في المباراة النهائي لكأس الليبرتادوريس.

وعلق فيدال أعلى الصورة: ”هيا يا فلامينغو.. مع كل شيء إلى النهائي“.

بوفون يشارك في برنامج الأغذية العالمية

نشر بوفون حارس مرمى يوفينتوس الإيطالي صورة له مع مسؤول برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ضمن حملة عدم إهدار الطعام.

وعلق بوفون أعلى الصورة: ”يعد برنامج Zero Hunger أقرب إذا بدأنا جميعًا في إيقاف الهدر أعتقد أن التغيير ممكن وسألزم نفسي بعدم إهدار الطعام المستهلك“.

تير شتيغن: حققنا الثلاث نقاط بفضل روح الفريق الواحد

نشر تير شتيغن حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني صورة له أثناء تصديه لأحد هجمات نادي سلافيا براغ التشيكي أمس في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

وعلق الحارس أعلى الصورة: ”مباراة قوية.. ثلاث نقاط ولكن الفضل للفريق الواحد، الثلاثاء نذهب مرة أخرى“.

أكسيل فيتسل يتوعد بالرد على إنتر ميلان

نشر أكسيل فيتسل لاعب نادي بروسيا دورتموند صورة له برفقة زملائه بالفريق من لقاء الأمس الذي جمع بين ناديه وإنتر ميلان والذي انتهى بفوز الفريق الإيطالي بهدفين نظيفين ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلق اللاعب: ”لعبة صعبة هناك الليلة الماضية، نحتاج إلى الرد بسرعة والعودة يوم السبت“.

بيكيه ينضم لفريق عمل كأس ديفيس للتنس

نشر جيرارد بيكيه لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له برفقة فريق عمل كأس ديفيس استعدادًا لانطلاق البطولة الشهر المقبل.

وعلق اللاعب: ”العمل مع فريق كأس ديفيس“.

روني يقضي عيد ميلاده برفقة أبنائه

حرص واين روني لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق على توجيه الشكر لكل من بعث له برسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

نشر اللاعب صورة له برفقة أبنائه، وعلق: ”شكرًا للجميع على التهنئة بعيد ميلادي.. تتمنى أستمتع به مع أولادي“.

بودولسكي يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته الخاصة

نشر الألماني الدولي السابق لوكاس بودولسكي مهاجم نادي فيسيل كوبي الياباني صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة نجلته بمناسبة عيد ميلادها.

وعلق اللاعب: ”مرحبًا كيتي“.

غوميز يعطي درسًا جديدًا لنجله

نشر الفرنسي غوميز لاعب نادي الهلال صورة برفقة نجله بالملابس العربية.

وعلق اللاعب: ”المشاركة ليس فقط على الطعام.. أنا أعلم لابني ما تعلمته من أبي“.

كهربا يساند محمد محمود لاعب الأهلي

حرص محمود كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالي والذي اقترب من الانضمام للنادي الأهلي المصري في يناير المقبل على دعم زميله محمد محمود لاعب الأحمر عقب إصابته مجددًا بقطع في الرباط الصليبي.

نشر كهربا صورة للاعب الأهلي وعلق: ”لا يكلف الله نفسا إلاَّ وسعها… لا يكلف الله إنسان بمرض أو أمر صعب إلا وهو قادر على تحمله فلنحتسب الأجر.. ألف سلامة عليك يا حبيبي وإن شاء الله ترجع أقوي وأحسن لاعب في مصر بإذن الله“.

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