يوفنتوس يخطط لصفقة مدوية خلال 2020‎

كشفت تقارير صحفية خطة نادي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث توقعت أن يكون بطل إيطاليا نشطًا للغاية في هذا الميركاتو.

ونجح يوفنتوس في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني، مطلع الموسم الماضي، في صفقة مدوية، كما تعاقد مطلع هذا الموسم مع الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، بعد منافسة شرسة مع برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

كما ضم يوفنتوس صفقتين مجانيتين، وهما الويلزي آرون رامسي من أرسنال، والفرنسي أدريان رابيو من باريس سان جيرمان.

مكاسب تاريخية

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، إلى أن يوفنتوس نجح في تحقيق مكاسب مالية ضخمة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع رأس مال البيانكونيري بحوالي 300 مليون يورو، وهي زيادة قياسية غير مسبوقة في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن تلك المكاسب المادية التي حققها يوفنتوس ستدفع إدارة النادي الإيطالي نحو إبرام صفقة مدوية، من شأنها أن تحافظ على المستوى التسويقي للعلامة التجارية للنادي، وتساعد على تدعيمها بأرباح إضافية.

ووضعت الصحيفة قائمة بخمسة لاعبين تحت رادار إدارة يوفنتوس في صيف 2020، وعلى رأسهم نجمي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، ونجم مانشستر يونايتد بول بوغبا، ونجم أتلتيكو مدريد خواو فليكس، وأخيرًا الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

سحر رونالدو

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“، إلى أن يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو، منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص“.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.

رونالدو والـ700 هدف

وقال كريستيانو رونالدو، إنه لا يتذكر عدد الأرقام القياسية التي حطمها، وذلك بعد أن سجل هدفه رقم 700 خلال مسيرته في الهزيمة 2-1 أمام أوكرانيا، في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأبلغ رونالدو الصحفيين بعد أن سجل هدفه 95 مع منتخب بلاده: ”الأرقام القياسية تتحقق بشكل طبيعي، ولا أبحث عنها، فهي التي تطاردني“.

وتابع: ”لا يمكن لكل شخص الوصول إلى هذه الأرقام، وأشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل شخص ساعد كريستيانو رونالدو على الوصول إلى مستواه الحالي“.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور برصيد 127 هدفًا، كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال.

كما أنه هداف ريال مدريد التاريخي وأكثر لاعبي البرتغال خوضًا للمباريات الدولية، وهدافها عبر العصور.

وسجل رونالدو أول خمسة أهداف في مسيرته مع سبورتنج البرتغالي، في موسم 2002-2003.

وبعدها سجل 118 هدفًا في 232 مباراة خلال ستة مواسم مع مانشستر يونايتد، كما بلغ متوسطه أكثر من هدف في المباراة الواحدة مع ريال مدريد، وسجل 450 هدفًا في 438 مباراة على مدى تسعة مواسم.