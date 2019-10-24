عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”عملاق“ في برشلونة.. ”تحليق“ نجمي ريال مدريد.. إنتر من حديد (صور)

شكلت نتائج لقاءات دوري أبطال أوروبا ليوم الأربعاء والفوز الكبير لليفربول والصعب لبرشلونة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بزيادة رأس مال يوفنتوس ودخوله لعهد جديد والموعد الجديد للكلاسيكو المؤجل ولقاءات الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق الأوروغوياني الشاب فيدي فالفيردي رفقة ريال مدريد هذا الموسم وكتبت :“ فالفيردي في ريال مدريد للبقاء ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة الصعب في دوري الأبطال على حساب سلافيا براغ وكتبت :“ برشلونة يعاني لكنه فاز بهدف عكسي ”.

كما اهتمت بتعادل فالنسيا في ليل بهدف في الدقيقة 95 وكتبت :“ إيكوني يحبط فالنسيا في الدقيقة 95 ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على سلافيا براغ التشيكي في دوري الأبطال ومعاناته خلال اللقاء لكنه تصدر مجموعته وكتبت :“ متصدرين ”.

كما تحدثت عن الموعد الجديد للكلاسيكو وكتبت :“ لجنة المنافسات تقرر يوم 18 ديسمبر موعدا للكلاسيكو ”.

كما اهتمت بتعادل فالنسيا أمام ليل الفرنسي في دوري الأبطال ومواجهة إسبانيول برشلونة لفريق لودوجوريتس البلغاري في الدوري الأوروبي يومه الخميس.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن معاناة برشلونة في براغ أمام سلافيا براغ حيث حقق فوزًا صعبًا بهدف عكسي وتصدر مجموعته في دوري الأبطال وكتبت :“ فوز دون إقناع ”.

كما اهتمت بتعادل فالنسيا أمام ليل الفرنسي في دوري الأبطال وكتبت :“ فالنسيا ضيع نقطتين في الوقت بدل الضائع ”.

كما تحدثت عن لقاءات الفرق الإسبانية الثلاثة في الدوري الأوروبي، حيث تلعب فرق إشبيلية وخيتافي وإسبانيول برشلونة الخميس.

آس

ركزت الصحيفة على الثنائي فيدي فالفيردي ورودريغو اللذين أشركهما زيدان أمام غلطة سراي وكتبت :“ تحليق “ في إشارة إلى إقناعهما الجميع بما قدماه خلال اللقاء من مستوى ومجهود.

كما تحدثت عن الكلاسيكو المؤجل وكتبت :“ الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر القادم ”.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة أمام سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ برشلونة يفوز بهدف عكسي وبتألق حارسه تير شتيغن العملاق ”.

كما تحدثت عن تعادل فالنسيا أمام ليل حيث تلقى الفريق الإسباني هدفا قاتلاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قد تقلل من حظوظه في المجموعة.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول أمام جينك البلجيكي 4-1 في دوري الأبطال واهتمت بالهتافات العنصرية التي تعرض لها البلجيكي أوريجي وكتبت :“ ليفربول سحق جينك ، لكن كلوب احتج على الهتافات العنصرية التي تعرض لها أوريجي ”.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة بارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي وثقته في مرور اللقاء دون مشاكل عنصرية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك ليون أمام بنفيكا 2-1 في دوري أبطال أوروبا بخطأ لحارسه لوبيز وكتبت :“ يا لها من فوضى ”.

كما اهتمت بتعادل ليل المثير أمام فالنسيا بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بذل الضائع.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الفرق الفرنسية في الدوري الأوروبي حيث يواجه رين فريق كلوج الروماني وسانت إيتيان فريق أوليكسندريا الأوكراني وكتبت :“ سانت إيتيان ورين دون جوكر ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إنتر ميلان المهم على بروسيا دورتموند 2-0 في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ لوتارو – كاندريفا : 2-0 ، أنتر نعم ”.

كما تحدثت عن يوفنتوس وكتبت :“ زيادة رأس مال الفريق ب300 مليون يورو : يوفنتوس عهد جديد ”.

الصحيفة اهتمت بفوز نابولي خارج ملعبه أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي في دوري الأبطال 3-2 بتألق نجميه درايس ميرتينز ولورنزو إنسيني.

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز نابولي خارج ملعبه على سالزبورغ النمساوي في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ عناق نابولي“.

كما اهتمت بفوز إنتر ميلان على بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ إنتر من حديد 2-0 بروسيا دورتموند ”.

كما تحدثت عن الأرجنتيني باولو ديبالا المتألق رفقة يوفنتوس وكتبت :“ ديبالا العنيد 10 في السلوك ”.