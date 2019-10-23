روبرت ليفاندوفسكي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الثلاثاء

شهدت مباريات الثلاثاء في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا تألق عدة لاعبين أبرزهم الثنائي الإنجليزي رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي والفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، اللذان سجلا هاتريك لكل منهما في مرمى أتلانتا الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي.

كما تألق المهاجمون الأرجنتينيون ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان وسيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وسجل كل منهم هدفين، بالإضافة للإنجليزي هاري كين رفقة توتنهام والبولندي روبرت ليفاندوفسكي رفقة بايرن ميونخ.

وبعد لقاءات الثلاثاء تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 5 أهداف مقابل 4 أهداف لعدة لاعبين وهم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام والألماني سيرج غنابري مهاجم بايرن ميونخ والإنجليزي رحيم سترلينغ مهاجم مانشستر سيتي والكرواتي ميسلاف أورسيتش مهاجم دينامو زغرب والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

واكتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمسابقة بـ 127 هدفًا بتسجيل هدف وحيد في النسخة الحالية رفقة يوفنتوس بينما لم يفتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة سجله من الأهداف وسيواجه رفقة فريقه سلافيا براغ التشيكي الأربعاء.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 5 أهداف

2- الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والنرويجي إيرلينغ هالاند (ريد بول سالزبورغ) والألماني سيرج غنابري (بايرن ميونخ) والإنجليزي هاري كين (توتنهام) والكرواتي ميسلاف ـورسيتش (دينامو زغرب): 4 أهداف.

الجزائري رياض محرز أحد متصدري التمريرات الحاسمة

يتصدر عدة لاعبين ترتيب التمريرات الحاسمة وهم الأرجنتيني أنخل دي ماريا جناح باريس سان جرمان والجزائري رياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي والبرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول وثنائي سالزبورغ النمساوي الياباني تاكومي مينامينو والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان وكلهم بـ3 تمريرات حاسمة.