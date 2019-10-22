ديبالا يقود يوفنتوس لعبور لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

ديبالا يقود يوفنتوس لعبور لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قاد الأرجنتيني باولو ديبالا المحترف في يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، فريقه لعبور لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أنهى لوكوموتيف موسكو الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه أليكسي ميرانشوك في الدقيقة 30.

وردّ يوفنتوس بثنائية في شوط المباراة الثاني عبر ديبالا في الدقيقتين 77 و79.

وكان أتلتيكو مدريد الإسباني قد فاز في وقت سابق اليوم على باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف.

بذلك، يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، وجاء لوكوموتيف موسكو ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا باير ليفركوزن بلا رصيد من النقاط.

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