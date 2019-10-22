ديبالا يقود يوفنتوس لعبور لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

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يتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد، وجاء لوكوموتيف موسكو ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا باير ليفركوزن بلا رصيد من النقاط.