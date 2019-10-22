لجنة الانضباط برابطة الدوري الإيطالي تؤجل قرارًا بشأن تعرض رونالدو فييرا لإساءة عنصرية

أجلت لجنة الانضباط برابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اتخاذ قرار بشأن تعرض رونالدو فييرا، لاعب سامبدوريا، لإساءة عنصرية، يوم الأحد الماضي، من قبل مشجعي فريق روما الزائر.

وذكرت اللجنة، اليوم الثلاثاء، إنها تحتاج لمزيد من معلومات من المحققين ومساعدة الناديين لتحديد مرتكبي الواقعة.

ووعد روما بالفعل بإيقاف المشجعين المسؤولين عن توجيه إساءات عنصرية للاعب، وولد فييرا في غينيا بيساو، لكنه مثل إنجلترا على مستوى الناشئين والشباب بعد انتقاله إليها وهو طفل، وانضم فييرا إلى سامبدوريا قادمًا من ليدز يونايتد في 2018.

وشهدت الكرة الإيطالية عددًا من الوقائع المتعلقة بالعنصرية على مدار عدة سنوات مضت.

وفي وقت سابق هذا الموسم، لم تتخذ اللجنة أي إجراء ضد كالياري عقب توجيه بعض جماهيره إهانات عنصرية لروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وقالت اللجنة إنه“بالنظر إلى أبعاد المسألة ومغزاها الحقيقي“ لا يمكن اعتبار تلك الهتافات تمييزية بموجب لوائح بطولة الدوري.

وفييرا المولود بغينيا الاستوائية، هو أحدث ضحايا العنصرية في الملاعب الإيطالية، حيث استُهدف بهتافات شبهته بـ“القرد“ من قبل جماهير روما الضيف على سامبدوريا في استاد لويجي فيراريس.

AS Roma would like to apologise to Ronaldo Vieira for the racist boos he was subjected to. Roma does not tolerate racism of any kind and the club will support the authorities in identifying and subsequently banning any individuals found guilty of racially abusing the midfielder. — AS Roma English (@ASRomaEN) October 20, 2019

وعلّق صاحب الـ21 عامًا على الأمر خلال تصريحات لشبكة ”راي سبورت“ الإيطالية قال فيها:“سمعت هذه الهتافات بالفعل، لكنني لا أريد أن أتحدث عنها، ولا يمكن أن تصل الأمور إلى هذا الشكل“.

وروما من جانبه لم يقف صامتًا ونشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ جاء فيه:“يود نادي روما تقديم اعتذار إلى رونالدو فييرا عن الهتافات العنصرية التي تعرض لها“.

وأضاف البيان المقتضب:“روما لا يتسامح مع أي نوع من العنصرية، وسيقدم النادي كل المساعدة للسلطات من أجل تحديد وإيقاف الأشخاص الذين يثبت تورطهم في توجيه إساءات عنصرية بحق لاعب الوسط“.

ووجهت جماهير بريشيا هتافات عنصرية أيضًا ضد البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس، كما تعرض فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، لهتافات عنصرية خلال مواجهة ”الروسونيري“ ضد هيلاس فيرونا، ولحق به دالبيرت هنريكي ظهير فيورنتينا خلال مواجهة فريقه أمام أتالانتا.