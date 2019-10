لجنة الانضباط برابطة الدوري الإيطالي تؤجل قرارًا بشأن تعرض رونالدو فييرا لإساءة عنصرية

أجلت لجنة الانضباط برابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اتخاذ قرار بشأن تعرض رونالدو فييرا، لاعب سامبدوريا، لإساءة عنصرية، يوم الأحد الماضي، من قبل مشجعي فريق روما الزائر.

وذكرت اللجنة، اليوم الثلاثاء، إنها تحتاج لمزيد من معلومات من المحققين ومساعدة الناديين لتحديد مرتكبي الواقعة.

ووعد روما بالفعل بإيقاف المشجعين المسؤولين عن توجيه إساءات عنصرية للاعب، وولد فييرا في غينيا بيساو، لكنه مثل إنجلترا على مستوى الناشئين والشباب بعد انتقاله إليها وهو طفل، وانضم فييرا إلى سامبدوريا قادمًا من ليدز يونايتد في 2018.

وشهدت الكرة الإيطالية عددًا من الوقائع المتعلقة بالعنصرية على مدار عدة سنوات مضت.

وفي وقت سابق هذا الموسم، لم تتخذ اللجنة أي إجراء ضد كالياري عقب توجيه بعض جماهيره إهانات عنصرية لروميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وقالت اللجنة إنه“بالنظر إلى أبعاد المسألة ومغزاها الحقيقي“ لا يمكن اعتبار تلك الهتافات تمييزية بموجب لوائح بطولة الدوري.

وفييرا المولود بغينيا الاستوائية، هو أحدث ضحايا العنصرية في الملاعب الإيطالية، حيث استُهدف بهتافات شبهته بـ“القرد“ من قبل جماهير روما الضيف على سامبدوريا في استاد لويجي فيراريس.

AS Roma would like to apologise to Ronaldo Vieira for the racist boos he was subjected to. Roma does not tolerate racism of any kind and the club will support the authorities in identifying and subsequently banning any individuals found guilty of racially abusing the midfielder.

