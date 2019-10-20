أول مباراة تحت قيادة ستيفانو بيولي.. ليتشي يفرض التعادل على ميلان في الدوري الإيطالي (فيديو)

فرض ليتشي الصاعد حديثًا، التعادل 2/2 على مضيفه ميلان، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وافتتح ميلان التسجيل عبر لاعبه التركي هاكن كالهانغولو في الدقيقة 20، بعدما تلقى كرة من لوكاس بيليا سددها ببراعة في المرمى، لينتهي شوط المباراة الأول على تقدم الروسينيري 1/0، في أول مباراة تحت المدرب الجديد ستيفانو بيولي، الذي تولى المسؤولية بدلًا من ماركو جيامباولو.

وأعاد المهاجم السنغالي خوما باباكار ميلان إلى أرض الواقع، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 62، حيث سدد ركلة جزاء صدها الحارس جيانلويجي دوناروما، لكن باباكار أعادها إلى المرمى.

وسجل المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك هدف التقدم لميلان في الدقيقة 81، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى كرة عرضية من هاكن كالهانغولو الذي قدّم عملًا رائعًا.

ونجح ليتشي في الخروج بالتعادل بعدما سجل له ماركو كالديروني هدفًا في الدقيقة 90+2 بتسديدة قوية ومذهلة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل ميلان لأول مرة في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، لكنه فاز 3 مرات فقط وخسر 4 مرات، ليرفع التعادل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني عشر، مقابل 6 نقاط لليتشي في المركز الخامس عشر.

ويحل ميلان ضيفًا على روما يوم 27 أكتوبر على ملعب الأوليمبيكو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، (7 انتصارات وتعادل)، مقابل 21 نقطة لإنتر ميلان في المركز الثاني (7 انتصارات وخسارة).