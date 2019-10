أبرز تغريدات تويتر الرياضية: راشفورد: سنبني على إيجابيات مباراة ليفربول .. وسواريز في إجازة

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غريزمان: فخور بمنتخب الرغبي رغم الهزيمة

نشر الفرنسي أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر صفحته الشخصية عقب انتهاء لقاء منتخب فرنسا لكرة الرغبي مع منتخب ويلز الذي انتهى بفوز الأخير.

وعلق غريزمان: ”نهاية حزينة، ولكن فخور جدًا فلدينا الرغبيون“

راشفورد: سنبني على إيجابيات مباراة ليفربول

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي صورة له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وليفربول اليوم بالدوري، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعلق راشفورد أعلى الصورة: ”خيبة أمل لعدم الفوز ولكن أفضل بكثير مما كنا عليه سنتخذ الإيجابيات ونبني عليها، شكرًا على الدعم“.

