أبرز تغريدات تويتر الرياضية: راشفورد: سنبني على إيجابيات مباراة ليفربول .. وسواريز في إجازة

أبرز تغريدات تويتر الرياضية: راشفورد: سنبني على إيجابيات مباراة ليفربول .. وسواريز في إجازة

المصدر: مصطفى عادل- إرم نيوز

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

غريزمان: فخور بمنتخب الرغبي رغم الهزيمة

نشر الفرنسي أنطونيو غريزمان لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة عبر صفحته الشخصية عقب انتهاء لقاء منتخب فرنسا لكرة الرغبي مع منتخب ويلز الذي انتهى بفوز الأخير.

وعلق غريزمان: ”نهاية حزينة، ولكن فخور جدًا فلدينا الرغبيون“

راشفورد: سنبني على إيجابيات مباراة ليفربول

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي صورة له من اللقاء الذي جمع بين ناديه وليفربول اليوم بالدوري، والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعلق راشفورد أعلى الصورة: ”خيبة أمل لعدم الفوز ولكن أفضل بكثير مما كنا عليه سنتخذ الإيجابيات ونبني عليها، شكرًا على الدعم“.

ميلنر: أردنا الفوز ولكن سعداء بالتعادل

نشر جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول صورة للحظة تسجيل هدف التعادل للريدز الذي سجله آدام لالانا في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

وعلق اللاعب: ”أردنا المزيد لكننا سعداء بذلك“.

سواريز يقضي الإجازة مع عائلته

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية مع عائلته حيث حرص على قضاء إجازته الأسبوعية مع العائلة.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”الأحد مع العائلة“.

ريبيري يدعم فريقه السابق

حرص فرانك ريبيري نجم نادي بايرن ميونيخ السابق على دعم فريقه بعد تراجع النتائج للفريق البفاري في الفترة الأخيرة.

نشر ريبيري صورة له بقميص ناديه السابق وعلق عليها: ”حافظ على قوتك القوية واستمتع قريبًا!“.

فيدال يوجه رسالة للاعب إيبار

نشر التشيلي فيدال لاعب نادي برشلونة الإٍسباني صورة له برفقة مواطنه يافابيانو ريلانا لاعب نادي إيبار عقب المباراة التي جمعت بين برشلونة وإيبار، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وعلق فيدال: ”من دواعي سروري أن أواجهك يا أخي فابيانو ريلانا.. أنا أحبك“.

موستافي يستعرض أيام الدراسة

نشر شكودران موستافي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الجنارز.

وعلق اللاعب: ”شعر وكأنه مرة أخرى في فناء المدرسة.. أهلا بكم من جديد“.

باولو غازانيغا: يوم سعيد يا أمي

نشر باولو غازانيغا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة عبر صفحته الشخصية برفقة والدته.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: يوم سعيد يا أمي.

أحمد حجازي سعيد بالعودة

نشر أحمد حجازي لاعب نادي وست بروميتش صورًا له من مشاركته الأولى مع ناديه عقب عودته من الإصابة التي لحقت به، والتي أبعدته لفترة ليست بالقصيرة حيث شارك في الانتصار الذي حققه وست بروميتش على مضيفه ميدلزبره بهدف نظيف.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: “العودة’.

ثيو هيرنانديز: عودة للسان سيرو

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان صورة له بقميص ناديه قبل لقاء الميلان ونادي ليتشي اليوم بالدوري الإيطالي، والذي يستضيفه إستاد سان سيرو معقل الميلان.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”عودة للسان سيرو“.

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