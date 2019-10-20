جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على ساسولو (صورة)

انتزع فريق إنتر ميلان فوزًا عسيرًا من ساسولو بنتيجة (4-3)، ليضيق الخناق على يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر.

وظل ساسولو في المركز الخامس عشر بعد أن تجمد رصيده عند ست نقاط.

وشهد الشوط الأول تسجيل أربعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني.

وتقدم إنتر ميلان بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي عاد وأحرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 71 .

وتكفل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدفين الأخيرين لإنتر في الدقيقتين 38 و45.

وجاءت الأهداف الثلاثة لساسولو بواسطة دومينيكو بيراردي في الدقيقة 16، وفيليب ديوريسيتش في الدقيقة 74، وجيريمي بوجا في الدقيقة 81.