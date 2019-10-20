إنتر ميلان يقتنص فوزًا ثمينًا من ساسولو بعد مباراة مثيرة في الدوري الإيطالي (فيديو)

اقتنص إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه ساسولو، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر ميلان بشكل مبكر، بعدما سكنت تسديدته الرائعة شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 2.

الدوري الايطالي : ساسولو 0 – 1 إنتر | هدف لاوتارو مارتينيز في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/w9z4sIHH1G — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 20, 2019

وأدرك دومينيكو بيراردي، التعادل لسايولو بعد عمل فردي رائع، حيث توغل من الجهة اليمنى، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية لم تخطئ المرمى في الدقيقة 16.

وأعاد روميلو لوكاكو، النيراتزوري للمقدمة في الدقيقة 38، مستغلًا قدرته الجسدية في السيطرة على الكرة والتسديد من داخل منطقة الجزاء.

الدوري الايطالي : ساسولو 1 – 1 إنتر | هدف التعادل لساسولو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM !pic.twitter.com/JrGJ1sBIpo — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 20, 2019

وأحرز لوكاكو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز لاوتارو مارتينيز من تقدم إنتر بهدف رابع في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.

الدوري الايطالي : ساسولو 1 – 2 إنتر | هدف لوكاكو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/krMxKxirkq — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 20, 2019

واستفاق ساسولو في الربع ساعة الأخير من المباراة، حيث سجل هدفين عن طريق فيليب ديوريتشيتش في الدقيقة 74، وجيريمي بوجا في الدقيقة 81.

الدوري الايطالي : ساسولو 1 – 3 إنتر | هدف لوكاكو الثالث في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/uufMu8MncJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 20, 2019

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الدوري الإيطالي، خلف يوفنتوس المتصدر بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.

الدوري الايطالي : ساسولو 1 – 4 إنتر | هدف لاوتارو مارتينيز الرابع في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM pic.twitter.com/x9ActZhmqw — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 20, 2019

الدوري الايطالي : ساسولو 2 – 4 إنتر | هدف ساسولو الثاني ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/3Ck7NEvcQM في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 pic.twitter.com/7IYIhKzY6N — اهداف المباريات HD (@arbhdd) October 20, 2019