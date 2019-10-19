ميلان يحلم بالتعاقد مع بيب غوارديولا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة نادي ميلان تخطط للتعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي؛ لإعادة الفريق إلى منصة الألقاب بعد غياب طويل.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن غوارديولا هو هدف الإدارة الجديدة لميلان، لكن المشكلة التي تواجه النادي الإيطالي هي امتداد عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي، حتى نهاية الموسم المقبل، ووجود شبه اتفاق بين المدرب وإدارة النادي الإنجليزي على الاستمرار في ملعب ”الاتحاد“، بحكم النجاحات التي يحققها مع الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الثاني على طاولة ميلان هو آندريه شيفشينكو، مهاجم الفريق السابق، والمدير الفني الحالي لمنتخب أوكرانيا، والذي قاد منتخب بلاده للتأهل لأمم أوروبا ”يورو 2020“.

يشار إلى أن غوارديولا، البالغ من العمر 48 عامًا، تولى تدريب مانشستر سيتي في يوليو 2016، وقاد الفريق للقبين في الدوري الإنجليزي، وسبق أن درب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، حيث يملك مسيرة مظفرة مع النادي الكتالوني، إذ قاده للقبين في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني في 4 مواسم.

وبشأن منصب المدير الرياضي، ذكرت ”موندو ديبورتيفو“ أن المرشح الأول هو الهولندي مارك أوفرمارس، لكن عقده هو الآخر يمتد مع أياكس أمستردام الهولندي حتى العام 2024.

وميلان الذي حقق 7 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و18 في الدوري الإيطالي، يعيش أوضاعًا صعبة، حيث يحتل المركز الثالث عشر على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي، بـ 9 نقاط من 3 انتصارات، مقابل 4 خسائر، وهو الأمر الذي دفع إدارة الروسينيري لإقالة المدرب السويسري ماركو جيامباولو والتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي.

وحقق ميلان آخر ألقابه في الدوري الإيطالي موسم 2010/2011، في حين يعود آخر لقب له في دوري أبطال أوروبا إلى 2006/2007، ولم يشارك في البطولة للموسم السادس على التوالي.

ومنذ مغادرة ماسيميليانو آليغري عن ميلان العام 2014، جلس 9 مدربين مختلفين على مقاعد البدلاء في ميلان، أنجح فريق إيطالي في المسابقات الأوروبية.