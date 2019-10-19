عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”موعد الكلاسيكو“.. اعطوه الكرة الذهبية.. وعودة كرة القدم (صور)

شكّلت المباريات المهمة لنهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية وتصريحات الأرجنتيني ليونيل ميسي حول اقتراح عقد مدى الحياة من برشلونة أهم عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأزمة موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي تأجل وموعده الجديد وربع نهائي كأس العالم للرغبي والإعلان عن لائحة المرشحين للكرة الذهبية الإثنين المقبل.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراةة ريال مايوركا أمام ريال مدريد المتصدر وكتبت ”المتصدر يغير الخطة ”

كما اهتمت بمباراتي إيبار أمام برشلونة وأتلتيكو مدريد أمام فالنسيا وهما مباراتان تهم الصدارة وديربي مدريد الصغير بين خيتافي وليغانيس.



سبورت

ركزت الصحيفة على الموعد الذي اتفق عليه برشلونة وريال مدريد بشأن الكلاسيكو المؤجل عن الليغا وكتبت ”الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر“.

كما تحدثت عن لقاء إيبار وبرشلونة وكتبت ”عودة الثلاثي عودة كرة القدم“ في إشارة للويس سواريز وليونيل ميسي وأنطوان غريزمان.

واهتمت بلقاء ريال مدريد وريال مايوركا وكتبت ”ريال مدريد بالكثير من الضحايا في مايوركا“.



موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اللقاءات الثلاثة التي تهم مقدمة الترتيب في الدوري الإسباني ريال مايوركا – ريال مدريد وإيبار – برشلونة و أتلتيكو مدريد – فالنسيا وكتبت ”القيادة الثلاثية“، كما تحدثت عن اتفاق ريال مدريد وبرشلونة على لعب الكلاسيكو يوم 18 كانون الأول / ديسمبر ورغبة رابطة الدوري الإسباني في إجراء اللقاء يوم 4 كانون الأول / ديسمبر.



أس

اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مايوركا الذي يستضيف ريال مدريد وكتبت ”ريال مدريد. العقل في إسطنبول“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وفالنسيا وكتبت ”لقاء في واندا دون رودريغو“.

كما اهتمت بتصريحات ميسي حول تمديد عقده مع برشلونة وكتبت ”ميسي: لا أرغب في عقد يربطني“.



الصحف البريطانية

ميرور

ركزت الصحيفة بدورها على قمة مانشستر يونايتد وليفربول المتصدر الباحث عن رقم قياسي في عدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت ”الفريق الذي لا يقهر الجديد“.



صن

ركزت الصحيفة على لقاء القمة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز من وجهة نظر المتصدر وأنجزت تقريرًا حول اللقاء وكتبت عدة عناوين ”لا شيء مميز“ و“فان دايك: ليس أكبر مباراة لنا و“كلوب: بالنسبة لهم المباراة أكبر تغيير في العالم“.



الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على ربع نهائي كأس العالم للرغبي حيث يواجه المنتخب الفرنسي منتخب ويلز وكتبت ”البحث عن السحاب“ و ”مباريات ربع النهائي كأنها نهائي“.

كما تحدثت عن فوز باريس سان جيرمان على نيس في الدوري الفرنسي بنتيجة 4/1 وكتبت ”باريس سان جيرمان بسهولة“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الأول لأولمبيك ليون رفقة مدربه الجديد رودي غارسيا أمام ديغون.



الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي ورغبة فريق السيدة العجوز في الفوز والحفاظ على الصدارة وكتبت ”سخونة في يوفنتوس“.

كما تحدثت عن العهد المقدس للمدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي في نابولي.



توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بالإعلان المرتقب من طرف مجلة ”فرانس فوتبول“ عن لائحة المرشحين للكرة الذهبية للعام 2019 ونشرت صورة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالجائزة وكتبت ”أعطوه الكرة الذهبية“.

كما تحدثت عن اهتمام إنتر ميلان المتواصل بالتشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الحالي.

