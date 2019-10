أبرز تغريدات تويتر الرياضية: توني كروس يواصل نشاطه الخيري وأغويرو ينتفض ضد العنصرية

يُطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

فينالدوم يحتفل بذكرى أهدافه الأربعة في شباك نوريتش سيتي

احتفل جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى مرور 4 أعوام على الرباعية التي سجلها في شباك نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي عندما كان يلعب بقميص نادي نيوكاسل.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“منذ 4 سنوات اليوم ، واحدة من المباريات المحددة في مسيرتي، ذكريات مباركة“.

توني كروس يواصل نشاطه الخيري

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورًا للمؤسسة الخيرية الخاصة به حيث قالت الصفحة الرسمية للمؤسسة:“تواصل مؤسسة توني كروس نموها.. يسعدنا جدًا أن نعلمك أننا ندعم الآن خدمة رعاية الأطفال والشباب في العيادات الخارجية في جرايفسفالد“.

لوكاس هيرنانديز وجهًا لوجه

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له من تدريبات الفريق البفاري والذي يستعد لاستئناف بطولة الدوري الألماني وظهر اللاعب وهو يحاول المرور من أحد زملائه بالفريق وعلّق هيرنانديز أعلى الصورة، قائلًا:“وجهًا لوجه“.

أغويرو ينتفض ضد العنصرية في الدوري الإنجليزي

حرص سيرجيو أغويرو على دعم ناديه ضد العنصرية والتي ظهرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث نشر اللاعب الأرجنتيني ما ذكرته الصفحة الرسمية لناديه والتي قالت:“تحسينات الدوري الممتاز.. لا مكان للعنصرية“.

فاران: جاهزون لمواجهة مايوركا

نشر رافائيل فاران لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية من التدريبات الأخيرة للفريق قبل مواجهة ريال مايوركا، غدًا، بالدوري الإسباني وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“آخر تدريب قبل مباراة ريال مايوركا غدًا“.

راموس: الدوري عاد ونحن مستعدون

نشر سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني صورة له من تدريبات الفريق الملكي استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني وعلّق اللاعب على الصورة، قائلًا: ”الدوري عاد ونحن مستعدون.. حيث يسعى ريال مدريد للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني“.

دانيال سيبايوس يحفز زملاءه

نشر دانيال سيبايوس لاعب نادي آرسنال صورة له من تدريبات الفريق استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة، قائلًا: ”الاستعداد لمدة 3 أسابيع معبأة مع المباريات.. هذه هي اللحظة المناسبة لإظهار مدى قوة فريقنا.. هيا يا غنارز“.

فيرناندينيو: عيون على الهدف التالي

نشر فيرناندينيو لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له من التدريبات الأخيرة لفريقه قبل مواجهة كريستال بالاس، غدًا، بالدوري الإنجليزي، وعلّق اللاعب أعلى الصورة قائلًا:“عيون على الهدف التالي“.

مونييه: سنقدم كل ما لدينا أمام نيس

حرص توماس مونييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على توجيه رسالة تحفيز لزملائه قبل مواجهة نيس بالدوري الفرنسي حيث نشر اللاعب صورة له بقميص ناديه، وعلّق مونييه أعلى الصورة، قائلًا:“سنقدم كل ما في الإمكان في هذه الجولة“.

فيدال: الفرح والتركيز في تدريبات برشلونة

نشر أرتورو فيدال لاعب نادي برشلونة الإسباني صورًا له برفقة زملائه بالفريق من تدريبات ناديه استعدادًا لمواجهة إيبار، غدًا، بالدوري الإسباني وعلّق فيدال أعلى الصور، قائلًا:“التدريب.. الفرح.. التركيز“.