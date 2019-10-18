توتنهام يغري يوفنتوس بالتخلص من صفقته الفاشلة مقابل إريكسن

لا يزال مصير الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، معلقًا حتى الآن، في ظل التقارير التي تتحدث عن وجهته المقبلة.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في يونيو 2020، وبالتالي فإنه بنهاية هذا الموسم سيصبح لاعبًا حرًا، وصفقة مجانية، كما أنه يستطيع التوقيع لأي نادٍ يريده بدءًا من يناير المقبل، قبل 6 أشهر على نهاية العقد، بحسب لوائح الانتقالات.

ويبحث مسؤولو توتنهام عن أي فرصة للاستفادة من صفقة إريكسن، حتى لا يرحل مجانًا، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني إضافة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

صفقة تبادلية جديدة

وفي هذا السياق كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مسؤولي توتنهام فتحوا بابًا جديدًا أمام صفقة إريكسن، وهو انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في يناير المقبل.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ في نسخته الإيطالية، اليوم الجمعة، إلى أن إدارة السبيرز ترغب في بيع إريكسن إلى يوفنتوس، مقابل الحصول على خدمات الفرنسي الدولي آدريان رابيو، المنتقل مطلع هذا الموسم من باريس سان جيرمان إلى البيانكونيري، في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك رابيو بانتظام مع يوفنتوس منذ مطلع الموسم، حيث لا يعتمد عليه المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري في التشكيل الأساسي للفريق، ولعب فقط 4 مباريات، بإجمالي 206 دقائق، ولم يترك بصمة إيجابية، مما أثار الكثير من التوقعات حول جدوى وجود اللاعب في البيانكونيري.

ويرغب مسؤولو توتنهام في استغلال رغبة يوفنتوس في ضم إريكسن، بالضغط للحصول على خدمات رابيو، لأن انضمام الدنماركي الدولي إلى اليوفي يعني نهاية حلم رابيو بالحصول على فرصته رفقة اليوفي.

وبحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“ فإن سعر رابيو يصل الآن إلى 35 مليون يورو فقط، وبالتالي فإن قيمته التسويقية لن تمثل عائقًا أمام الصفقة، كونها غير مرتفعة على الإطلاق في ظل الفترة الصعبة التي مرّ بها اللاعب سابقًا مع باريس سان جيرمان وحاليًا رفقة اليوفي.

وتأتي تلك التقارير في الوقت الذي لا يزال فيه الباب مفتوحًا أمام رحيل إريكسن إلى ريال مدريد الإسباني في يناير المقبل، حيث يريد توتنهام الحصول على خدمات إيسكو في المقابل.

رحيل النجوم

ويخشى مسؤولو السبيرز هجرة عدد من نجوم الفريق بنهاية الموسم الجاري، خاصة مع التراجع الشديد في مستوى وصيف بطل أوروبا الموسم الماضي، وتعرضه لهزيمتين ثقيلتين مؤخرًا، 7-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وبثلاثية نظيفة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وتنتهي عقود الثلاثي كريستيان إريكسن ويان فيرتونخين وتوبي ألديرفيريلد مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، صيف 2020، ويحق للاعبين الثلاثة التوقيع لأي نادٍ آخر بدءًا من يناير المقبل، والرحيل مجانًا بعد ذلك بـ6 أشهر.

وأشارت تقارير إلى أن مهاجم وهداف الفريق هاري كين يدرس هو الآخر الرحيل عن توتنهام بنهاية الموسم، لأنه يريد الانتقال إلى وجهة أخرى يستطيع من خلالها تحقيق الألقاب التي تبدو بعيدة تمامًا عن السبيرز في ظل الأوضاع الحالية.

وينتهي عقد هاري كين، البالغ من العمر 26 عامًا، منتصف العام 2024، إلا أن مسؤولي توتنهام يخشون من قيام اللاعب بالتقدم بطلب رسمي للرحيل عن النادي إذا ما تلقى عرضًا مغريًا.

وتبلغ القيمة التسويقية لهاري كين 150 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.