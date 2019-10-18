عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”تأجيل الكلاسيكو“.. نابولي مستعد لبيع فابيان رويز.. و3 أسباب تبقي سولشاير (صور)

شكّل قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشأن تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، العنوان الأبرز في أغلب الصحف الرياضية العالمية، الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بمستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد، وعدم رغبة ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام في دخول سوق الانتقالات المقبل، واستعدادات برشلونة وريال مدريد للقاءاتهما القادمة في الليغا، واستفادة يوفنتوس من إمكانية تعاقد مانشستر يونايتد مع مدربه السابق ماسيميليانو آليغري.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد المعار لريال مايوركا، والذي قال: ”وقعت لريال مدريد لكوني أملك خطة للمستقبل من أجلي“.

كما تحدثت عن أزمة الكلاسيكو وكتبت: ”الكلاسيكو.. تأجيل دون موعد“.

سبورت

ركزت الصحيفة على قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتبت: ”تأجيل.. الكلاسيكو يلعب يوم 7 ديسمبر أو 18 ديسمبر.

كما تحدثت عن وصول برشلونة لإيبار لمواجهة فريقها، السبت القادم، في الليغا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني بشأن كلاسيكو الليغا بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو وكتبت: ”تأجيل الكلاسيكو“.

كما اهتمت بسفر ريال مدريد لمايوركا لمواجهة ريال مايوركا من أجل الدفاع عن صدارة الدوري الإسباني.

وتحدثت الصحيفة عن لعب لقاء لليغا في ميامي وكتبت: ”فياريال وأتلتيكو مدريد يطلبان اللعب في ميامي“.

أس

ركزت الصحيفة على أزمة الكلاسيكو الذي تم تأجيله دون تحديد موعد بين اقتراح لجنة المسابقات ليوم 18 ديسمبر ورابطة الليغا ليوم 7 ديسمبر وكتبت: ”تأجيل“.

كما تحدثت عن النجم الإسباني الدولي الشاب فابيان رويز وكتبت: ”نابولي مستعد للتفاوض بشأن فابيان رويز“.

كما تحدثت عن رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم لاقتراح رابطة الدوري الإسباني لعب لقاء فياريال وأتلتيكو مدريد في ميامي.

الصحيفة أجرت أيضًا حوارًا مع جولين لوبتيغي مدرب إشبيلية الحالي والذي تحدث عن فترة قيادته للمنتخب الإسباني.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير في مانشستر يونايتد وكتبت: ”إد وودوارد يعطي 3 أسباب من أجلها يبقى وفيًّا لسولشاير للبقاء في منصبه“.

كما اهتمت بتوتنهام وكتبت: ”بوكيتينو لا ينوي صرف الأموال“ في سوق الانتقالات المقبلة في تعاقدات جديدة.

كما تحدثت عن مانشستر سيتي وكتبت: ”سيتي.. الغضب يتراكم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ونيس في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي للدرجة الأولى، وكتبت: ”لقاء بين الأثرياء“، في إشارة لملاك الفريقين“.

كما تحدثت عن مدرب أولمبيك ليون الجديد رودي غارسيا وكتبت: ”غارسيا ترك أثرًا في أولمبيك مارسيليا“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على المدرب ماسيميليانو آليغري المرشح لتدريب مانشستر يونايتد، وكتبت: “ 60 مليون يورو آليغري سيعطيها ليوفنتوس“، في إشارة لرغبته التعاقد مع لاعبين من فريقه السابق.

واهتمت بتصريحات رئيس نابولي حول نجمه لورنزو أنسيني وكتبت: ”دي لورينتس: أنسيني يقرر ما يريد أن يفعل“.

كما تحدثت عن مدرب بولونيا ميهايلوفيتش المصاب بالسرطان، وكتبت: ”ميهايلوفيتش أمس في الميدان اليوم في تورينو“.