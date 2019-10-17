أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. راشفورد يتعهد بعودة مانشستر يونايتد.. وثيو هيرنانديز: انتظروا إعصار الميلان (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.
وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..
فينالدوم يلعب كرة السلة بقدمه
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية وهو يمارس لعبة كرة السلة بيده مرة وبقدمه مرة أخرى.
وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”حاول رمي.. الركل كان أفضل“.
Tried throwing… kicking went better ???? #dontquityourdayjob pic.twitter.com/T8oIPeqUG7
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) October 17, 2019
هيكتور بيليرين في رحلة شاطئية
نشر هيكتور بيليرين لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا عبر صفحته الشخصية على أحد الشواطئ في رحلة شاطئية له قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.
وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”إن لم يكن على أرض الملعب، تجدني على الشاطئ“.
If not on the pitch, find me at the beach. pic.twitter.com/pvwMfKG3v7
— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) October 17, 2019
ثيو هيرنانديز: انتظروا إعصار الميلان
نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان الإيطالي صورة له من تدريبات فريقه تحت قيادة المدرب الجديد ستيفانو بيولي، وعلق اللاعب أعلى الصورة: نمضي قُدمًا نحو إعصار الميلان.
Keep going ???????? @acmilan ????⚫️ #MilanLecce pic.twitter.com/B9VCAZl66G
— Theo Hernandez (@TheoHernandez) October 17, 2019
راشفورد يتعهد بعودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده
نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بمناسبة عيد ميلاده، وتعهد اللاعب بالمساهمة في عودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده.
وعلق راشفورد أعلى مقطع الفيديو: أنا وُلدت وترعرعت في مانشستر. وفي عيد الميلاد هذا أريد أن أعيد شيئًا ما إلى هذه المدينة العظيمة“.
I’m very proud to be teaming up with @Selfridges for #intheboxmanchester as we look to help those who need it most – and you can get involved too! ???????? pic.twitter.com/QsxgI6KLEn
— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 17, 2019
فان دايك يعلن عودته استعدادًا للديربي الإنجليزي
نشر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له من مركز التدريبات ميلوود استعدادًا للديربي الإنجليزي الذي سيجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.
وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”العودة في ميلوود“.
Back at Melwood! ???? #YNWA pic.twitter.com/OIUbYYJ8Xi
— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) October 17, 2019
بونوتشي: حان الوقت للعودة للدوري الإيطالي
نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له من تدريبات السيدة العجوز استعدادًا لاستئناف الدوري الإيطالي بعد فترة التوقف الدولي.
وعلّق اللاعب أعلى الصورة: ”لقد حان الوقت للعودة مرة أخرى“.
It’s ⚫⚪ time again #LB19 #FinoAllaFine pic.twitter.com/5zuYi1ACeJ
— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) October 17, 2019
جيمس ماديسون يداعب مدربه السابق
داعب جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي كريغ المدرب السابق لنادي ليستر سيتي بعدما نشر الأخير مقطع فيديو لمهارات نجله الذي تمنى أن يصبح مثل ماديسون.
وعلق اللاعب: ”“إنهاؤه للهجمة أفضل منّي“.
Better finishing than me ???????? https://t.co/B4uKVDwCkU
— James Maddison (@Madders10) October 17, 2019
لوكاس هيرنانديز يوجه رسالة لمسؤولي بايرن ميونخ
نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني التصريحات التي نقلتها الصفحة الرسمية للفيفا والتي وجّه فيها رسالة إلى مسؤولي النادي البافاري التي أكد خلالها أن البايرن يتناسب مع طموحاته وأنه يشعر دائمًا بأنه وسط أسرته.
????????❤️???? @FCBayern https://t.co/TxtMAVvd3P
— Lucas Hernández (@LucasHernandez) October 17, 2019
النني يستعيد ذاكرة هدفه الصاروخي في مرمى فيورنتينا
نشر محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشيكتاش التركي فيديو للهدف الذي سجله في شباك نادي فيورنتينا الإيطالي بقميص نادي بازل السويسري في بطولة الدوري الأوروبي منذ 4 أعوام.
???????????? https://t.co/048KasuGDB
— Mohamed ELNeny (@ElNennY) October 17, 2019
غوميز يزور شقيقته في موطنه الأصلي
نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز صورة له برفقة شقيقته في دولة السنغال وعلّق اللاعب صاحب الأصول السنغالية أعلى الصورة: ”يومًا ما جئت لإسعاد أختي والمجتمع بأسره“.
Bonne fête de Magal à ma sœur et à toute la communauté Mouride ????????❤️ #Senegalrek pic.twitter.com/3MzpnmPt8l
— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) October 17, 2019