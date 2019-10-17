أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. راشفورد يتعهد بعودة مانشستر يونايتد.. وثيو هيرنانديز: انتظروا إعصار الميلان (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

فينالدوم يلعب كرة السلة بقدمه

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية وهو يمارس لعبة كرة السلة بيده مرة وبقدمه مرة أخرى.

وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”حاول رمي.. الركل كان أفضل“.

هيكتور بيليرين في رحلة شاطئية

نشر هيكتور بيليرين لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا عبر صفحته الشخصية على أحد الشواطئ في رحلة شاطئية له قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.

وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”إن لم يكن على أرض الملعب، تجدني على الشاطئ“.

If not on the pitch, find me at the beach. pic.twitter.com/pvwMfKG3v7 — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) October 17, 2019

ثيو هيرنانديز: انتظروا إعصار الميلان

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان الإيطالي صورة له من تدريبات فريقه تحت قيادة المدرب الجديد ستيفانو بيولي، وعلق اللاعب أعلى الصورة: نمضي قُدمًا نحو إعصار الميلان.

راشفورد يتعهد بعودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بمناسبة عيد ميلاده، وتعهد اللاعب بالمساهمة في عودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده.

وعلق راشفورد أعلى مقطع الفيديو: أنا وُلدت وترعرعت في مانشستر. وفي عيد الميلاد هذا أريد أن أعيد شيئًا ما إلى هذه المدينة العظيمة“.

I’m very proud to be teaming up with @Selfridges for #intheboxmanchester as we look to help those who need it most – and you can get involved too! ???????? pic.twitter.com/QsxgI6KLEn — Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 17, 2019

فان دايك يعلن عودته استعدادًا للديربي الإنجليزي

نشر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له من مركز التدريبات ميلوود استعدادًا للديربي الإنجليزي الذي سيجمع بين ليفربول ومانشستر يونايتد الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”العودة في ميلوود“.

بونوتشي: حان الوقت للعودة للدوري الإيطالي

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له من تدريبات السيدة العجوز استعدادًا لاستئناف الدوري الإيطالي بعد فترة التوقف الدولي.

وعلّق اللاعب أعلى الصورة: ”لقد حان الوقت للعودة مرة أخرى“.

جيمس ماديسون يداعب مدربه السابق

داعب جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي كريغ المدرب السابق لنادي ليستر سيتي بعدما نشر الأخير مقطع فيديو لمهارات نجله الذي تمنى أن يصبح مثل ماديسون.

وعلق اللاعب: ”“إنهاؤه للهجمة أفضل منّي“.

Better finishing than me ???????? https://t.co/B4uKVDwCkU — James Maddison (@Madders10) October 17, 2019

لوكاس هيرنانديز يوجه رسالة لمسؤولي بايرن ميونخ

نشر لوكاس هيرنانديز لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني التصريحات التي نقلتها الصفحة الرسمية للفيفا والتي وجّه فيها رسالة إلى مسؤولي النادي البافاري التي أكد خلالها أن البايرن يتناسب مع طموحاته وأنه يشعر دائمًا بأنه وسط أسرته.

النني يستعيد ذاكرة هدفه الصاروخي في مرمى فيورنتينا

نشر محمد النني لاعب نادي آرسنال الإنجليزي والمعار إلى نادي بشيكتاش التركي فيديو للهدف الذي سجله في شباك نادي فيورنتينا الإيطالي بقميص نادي بازل السويسري في بطولة الدوري الأوروبي منذ 4 أعوام.

غوميز يزور شقيقته في موطنه الأصلي

نشر الفرنسي بافيتيمبي غوميز صورة له برفقة شقيقته في دولة السنغال وعلّق اللاعب صاحب الأصول السنغالية أعلى الصورة: ”يومًا ما جئت لإسعاد أختي والمجتمع بأسره“.