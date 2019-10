أبرز تغريدات تويتر الرياضية.. راشفورد يتعهد بعودة مانشستر يونايتد.. وثيو هيرنانديز: انتظروا إعصار الميلان (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

فينالدوم يلعب كرة السلة بقدمه

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية وهو يمارس لعبة كرة السلة بيده مرة وبقدمه مرة أخرى.

وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”حاول رمي.. الركل كان أفضل“.

هيكتور بيليرين في رحلة شاطئية

نشر هيكتور بيليرين لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا عبر صفحته الشخصية على أحد الشواطئ في رحلة شاطئية له قبل استئناف مباريات الدوري الإنجليزي.

وعلّق اللاعب أعلى الصور: ”إن لم يكن على أرض الملعب، تجدني على الشاطئ“.

If not on the pitch, find me at the beach. pic.twitter.com/pvwMfKG3v7

ثيو هيرنانديز: انتظروا إعصار الميلان

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان الإيطالي صورة له من تدريبات فريقه تحت قيادة المدرب الجديد ستيفانو بيولي، وعلق اللاعب أعلى الصورة: نمضي قُدمًا نحو إعصار الميلان.

راشفورد يتعهد بعودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بمناسبة عيد ميلاده، وتعهد اللاعب بالمساهمة في عودة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده.

وعلق راشفورد أعلى مقطع الفيديو: أنا وُلدت وترعرعت في مانشستر. وفي عيد الميلاد هذا أريد أن أعيد شيئًا ما إلى هذه المدينة العظيمة“.

I’m very proud to be teaming up with @Selfridges for #intheboxmanchester as we look to help those who need it most – and you can get involved too! ???????? pic.twitter.com/QsxgI6KLEn

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 17, 2019