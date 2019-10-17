بالأرقام: مفاجآت في قائمة أكثر قمصان الأندية الأوروبية مبيعاً

حفلت قائمة أكثر قمصان الأندية الأوروبية مبيعًا خلال موسم 2018 – 2019 بالعديد من المفاجآت المدوية، وفقًا لما نشرته صحيفة ”البيانكونيري“ الإيطالية.

ورغم أن مبيعات قمصان الأندية تتواكب بشكل كبير مع المستوى الذي تقدمه تلك الأندية والنتائج التي تحققها، إلا أن القائمة المنشورة تناقضت كثيرًا مع ذلك.

مفاجأة مدوية

ورغم النتائج الكارثية التي يعاني منها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سواءً في الموسم الماضي أو الحالي، فإن المانيو تصدر قائمة الأندية الأكثر مبيعًا لقمصانها بإجمالي 4 ملايين و950 ألف قميص.

واحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، في الموسم الماضي، ولم يحقق أي بطولة، وخرج من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، وفشل في التأهل للنسخة الحالية من البطولة.

ولا تزال النتائج التي يحققها مانشستر يونايتد تُنذر بعواقب وخيمة خلال هذا الموسم، بعد أن قبع في المركز الثاني عشر في البريمييرليغ، برصيد 9 نقاط من 8 مباريات، بالفوز في مباراتين والتعادل في 3 والخسارة في مثلها، ليصبح قريبًا للغاية من المنطقة المهددة بالهبوط.

وجاء نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني بقائمة الأندية الأكثر مبيعًا لقمصانها، بـ3 ملايين و943 ألف قميص، بعد موسم استثنائي للريدز، توّجه بالفوز بدوري أبطال أوروبا ثم السوبر الأوروبي، ويتصدر حاليًا الدوري الإنجليزي منفردًا بـ8 انتصارات متتالية.

واحتل بايرن ميونخ الألماني المركز الثالث بمبيعات بلغت 3 ملايين و475 ألف قميص، يليه ريال مدريد الإسباني بمليونين و920 ألف قميص، ثم برشلونة الإسباني بمليونين و755 ألف قميص، وتشيلسي الإنجليزي بمليون و911 ألفًا.

وجاء الترتيب من المركز السابع إلى العاشر كالتالي:

بروسيا دورتموند الألماني مليونًا و698 ألف قميص.

باريس سان جيرمان الفرنسي مليونًا و522 ألف قميص.

مانشستر سيتي الإنجليزي مليونًا و476 ألف قميص.

يوفنتوس الإيطالي مليونًا و315 ألف قميص.

تأثير رونالدو

وكانت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية قد أشارت إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وتابعت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته أمس الأربعاء: ”الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص“.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.

وتألق اللاعب البرتغالي الملقب بـ“صاروخ ماديرا“ مع يوفنتوس، منذ وصوله إلى تورينو، حيث قاد البيانكونيري للتتويج ببطولتي الدوري والسوبر الإيطالي، الموسم الماضي، وأحرز حتى الآن 32 هدفًا مع اليوفي في 51 مباراة خاضها رفقة الفريق.