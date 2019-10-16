تعرّف على أرباح نادي يوفنتوس بعد صفقة انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة من صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انتقل مطلع الموسم الماضي من ريال مدريد الإسباني إلى البيانكونيري.

وكان انتقال رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس صاعقًا، كونه جاء مفاجئًا للغاية ودون أي مقدمات، وبعد تتويج النادي الملكي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، عقب الفوز على ليفربول الإنجليزي في النهائي الذي أقيم بالعاصمة الأوكرانية كييف 3-1.

وتألق اللاعب البرتغالي الملقب بـ“صاروخ ماديرا“ مع يوفنتوس منذ وصوله إلى تورينو، حيث قاد البيانكونيري للتتويج ببطولتي الدوري والسوبر الإيطالي الموسم الماضي، وأحرز حتى الآن 32 هدفًا مع اليوفي في 51 مباراة خاضها رفقة الفريق.

أرباح كبيرة

وأشارت صحيفة ”غازيتا ديلوسبورت“ الإيطالية إلى أن نادي يوفنتوس حقق أرباحًا طائلة بعد وصول رونالدو إلى تورينو.

وكان رونالدو قد انتقل إلى اليوفي في صفقة وصلت قيمتها إلى 113 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة الإيطالية.

وتابعت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء: ”الأرباح الصافية التي حققها يوفنتوس وصلت إلى 58 مليون يورو منذ التعاقد مع رونالدو، وجاءت معظم تلك الأرباح من عائدات بيع قمصان اليوفي، والتي وصلت إلى مليون قميص“.

ومضت تقول: ”لم يتوقف الأمر على صعيد بيع القمصان فقط، بل امتد إلى أن يوفنتوس حقق طفرة كبيرة للغاية فيما يتعلق بمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفعت نسبة المتابعين بحوالي 68% بعد صفقة رونالدو، ووصل عدد متابعي اليوفي إلى 423 مليونًا من 385 مليون متابع“.

رونالدو والـ700 هدف

وقال كريستيانو رونالدو إنه لا يتذكر عدد الأرقام القياسية التي حطمها، وذلك بعد أن سجل هدفه رقم 700 خلال مسيرته في الهزيمة 2-1 أمام أوكرانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأبلغ رونالدو الصحفيين بعد أن سجل هدفه 95 مع منتخب بلاده: ”الأرقام القياسية تتحقق بشكل طبيعي ولا أبحث عنها فهي التي تطاردني“.

وتابع: ”لا يمكن لكل شخص الوصول إلى هذه الأرقام وأشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل شخص ساعد كريستيانو رونالدو على الوصول إلى مستواه الحالي“.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور برصيد 127 هدفًا، كما يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال.

كما أنه هداف ريال مدريد التاريخي وأكثر لاعبي البرتغال خوضًا للمباريات الدولية وهدافها عبر العصور.

وسجل رونالدو أول خمسة أهداف في مسيرته مع سبورتنج البرتغالي في موسم 2002-2003.

وبعدها سجل 118 هدفًا في 232 مباراة خلال ستة مواسم مع مانشستر يونايتد. كما بلغ متوسطه أكثر من هدف في المباراة الواحدة مع ريال مدريد وسجل 450 هدفًا في 438 مباراة على مدى تسعة مواسم.

وخلال موسم واحد مع فريقه الحالي يوفنتوس سجل رونالدو 32 هدفًا في 51 مباراة.