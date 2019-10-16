إنتر ميلان: أليكسيس سانشيز قد يخضع لجراحة في الكاحل

‬قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، إن المهاجم أليكسيس سانشيز قد يحتاج للخضوع لجراحة في الكاحل بعد تعرضه لإصابة خلال تعادل تشيلي دون أهداف مع كولومبيا الأسبوع الماضي.

وأصيب سانشيز في أوتار الكاحل حين تعرض لعرقلة في نهاية اللقاء وغاب عن مباراة ودية تالية لتشيلي خلال فوزها على غينيا، أمس الثلاثاء.

وقال رينالدو رويدا، مدرب تشيلي، بعد مباراة كولومبيا، إن سانشيز قد يغيب لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر إذا خضع لجراحة.

وذكر إنتر في بيان: ”خضع أليكسيس سانشيز لفحوص طبية وأظهرت النتائج إصابته بخلع في مفصل بالكاحل الأيسر“.

وأضاف: ”سيجري اللاعب المزيد من الفحوص لدى الطبيب رامون كوجات في برشلونة اليوم الأربعاء وسيتم تحديد ما إن كان التدخل الجراحي ضروريًّا“.

ويقضي سانشيز (30 عامًا) فترة إعارة حاليًّا من مانشستر يونايتد إلى إنتر وسجل هدفًا مع الفريق الإيطالي في أربع مباريات.

وعانى الهداف التاريخي لتشيلسي سوء حظ لا يُصدق منذ انتقاله إلى إنتر، وكانت البداية بجلوسه على مقاعد البدلاء لعدم اكتمال لياقته بعد تعافيه من الإصابة، وحتى بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية، تحصل على بطاقة حمراء أمام سامبدوريا، على إثرها غاب عن المواجهة الأهم ضد يوفنتوس في قمة مواجهات الجولة السابعة، التي خسرها فريقه بنتيجة 1-2.

جيرو

وكشفت تقارير إيطالية، أن إدارة ”النيراتزوري“ تستعد لتعويض سانشيز من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعاقد مع جيرو الذي يعاني من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لـ“البلوز“.

جيرو خاض 5 مباريات فقط مع تشيلسي بكل المسابقات هذا الموسم، منها 3 مباريات كبديل، وسجل خلالها هدفاً وحيداً، كما تعثرت مفاوضات تجديد عقده بسبب مغالاته في الراتب السنوي الذي طلبه.

ويعتمد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، على الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، الذي يحتل صدارة هدافي البريمييرليغ برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

ويعتمد الإنتر حالياً على لاعبين فقط في خط الهجوم، هما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز صاحب الـ3 أهداف في الموسم الحالي، والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 3 أهداف أيضاً بكل المسابقات.

واستهل إنتر الموسم الحالي بطريقة مميزة، إذ يحتل الفريق حالياً وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة بفوزه في 6 مباريات وخسارته مباراة وحيدة كانت في الجولة السابعة ضد يوفنتوس المتصدر بـ19 نقطة.