منتخب إيطاليا يكتسح ليشتنشتاين بخماسية في تصفيات ”يورو 2020“ (فيديو)

اكتسح منتخب إيطاليا مستضيفه ليشتنشتاين، بخمسة أهداف نظيفة، بالمباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

افتتح فيديريكو بيرنادريسكي أهداف المباراة بالدقيقة 2، قبل أن يضيف أندريا بيلوتي الهدف الثاني بالدقيقة 70، وسجل رومانيولي ثالث أهداف الأزوري في الدقيقة 77، فيما أحرزستيفان الشعراوي الهدف الرابع بالدقيقة 82، ليختم بيلوتي النتيجة بهدف ثاني له بالدقيقة 92.

وواصل المنتخب الإيطالي تصدره للمجموعة العاشرة برصيد24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، فيما تجمد رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين بالمركز الأخير.

تمكن بيرنارديسكي من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الثانية، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى بيراجي في الناحية اليسري، ليمرر الكرة داخل المنطقة وتجد بيرنارديسكي الذي سدد الكرة بقدمه اليسرى في الشباك.

وتمكن بيلوتي من إضافة الهدف الثاني لإيطاليا بالدقيقة 70، بعد ركلة ركنية نفذها جريفو من الناحية اليمنى، قابلها بيلوتي برأسية سكنت الشباك.

وسجل رومانيولي الهدف الثالث للأزوري بالدقيقة 77، بعدما تابع عرضية الشعراوي من الناحية اليسرى، ليرتقي ويسدد رأسية بالشباك، فشل الحارس في إبعادها.

ليشتنشتاين 0 × 3 ايطاليا | هدف رومانيولي اول هدف له مع ايطاليا ????????????#LIEITA#ليشتنشتاين_ايطاليا pic.twitter.com/okpBpy1RNe — اهداف المباريات (@aTLs2PxgmolhMgn) October 15, 2019

وزاد الشعراوي من معاناة ليشتنشتاين بعدما سجل الهدف الرابع، بالدقيقة 82، بعد تمريرة سحرية من بين المدافعين من كريستانتي، ضرب بها الدفاع وانفرد الشعراوي ليحرز رابع أهداف إيطاليا.

وختم بيلوتي أهداف إيطاليا، بهدف خامس بالدقيقة 92 بعد عرضية دي لورينزو حولها بيلوتي لهدف بالرأس، وتنتهي معها المباراة.