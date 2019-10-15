أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: بيريز يرسم خطة حسم صفقة مبابي.. وموهبة ألمانيا تطرق الباب الكتالوني

لا حديث في الصحافة الأوروبية اليوم الثلاثاء سوى عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعد أنباء دخول ريال مدريد الإسباني في صراع من أجل حسم الصفقة مع محاولات باريس لتجديد عقد اللاعب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وغيرها من الفرق الأوروبية الكبرى:

ريال مدريد يعلن إصابة مودريتش ويرسم خطة صفقة مبابي

بدأ فلورنتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ، رسم خطة صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب الديوك وفريق باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية عبر تقرير مطول لها اليوم الثلاثاء أن مبابي هو الهدف القادم لإدارة الريال موضحة أن بيريز سيتبع السيناريو نفسه الذي قام بتنفيذه لحسم التعاقد مع ثنائي تشيلسي الإنجليزي إدين هازارد وتيبو كورتوا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان عام 2022 ، ويرغب مسؤولو ريال مدريد في فتح المفاوضات في صيف 2020 بعرض ضخم يتيح لهم ضم اللاعب خاصة أن قيمته التسويقية ستتراجع مع اقتراب نهاية عقده في صيف 2021.

ويعزز هذا السيناريو قدرة ريال مدريد على إقناع مبابي برفض فكرة تجديد عقده مع باريس إلا أن هذا السيناريو أصبح محل شك في ظل تقارير صحفية فرنسية أكدت أن إدارة سان جيرمان قدمت بالفعل عرضًا ضخمًا لمبابي للاحتفاظ بخدماته.

وأعلن البرنامج التليفزيوني الإسباني الشهير ”الشيرنجيتو“ أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي تمديد عقده موسمين آخرين مع رفع راتبه السنوي إلى 50 مليون يورو بدلًا من 20 مليون يورو.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي تفاصيل إصابة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش خلال مباراة فريقه ضد ويلز في تصفيات أمم أوروبا 2020 ، وأكد بيان الريال أن مودريتش يعاني من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية وسيخضع لبرنامج استشفائي للحاق بلقاء مايوركا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

موهبة ألمانية تطرق أبواب برشلونة

دخل اللاعب الألماني كريم أديمي مهاجم رد بول سالزبورج النمساوي دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه في شهر يناير المقبل وهو ما أكدته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أديمي على رادار برشلونة بعد أن بارك الهولندي باتريك كلويفرت رئيس أكاديمية ”لا ماسيا“ الصفقة.

وحدد برشلونة موقفه من أنباء تأجيل مباراة الكلاسيكو مع ريال مدريد، والمقرر لها يوم 26 أكتوبر الجاري بالدوري الإسباني في ظل دعوات للتظاهر في إقليم كتالونيا في يوم الكلاسيكو نفسه.. وأكد مسؤولو النادي عبر تصريحات لصحيفة ”سبورت“ أن برشلونة لا يدرس على الإطلاق طلب تأجيل مباراة الكلاسيكو.

وانتظم ثلاثي برشلونة إيفان راكيتيتش وآرثر ميلو وفرانكي دي يونج بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي.

ويرغب نادي ريال بيتيس الإسباني في ضم كارليس آلينا لاعب فريق برشلونة في الموسم الجديد.

كافاني على رادار يوفنتوس

دخل الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقوة دائرة اهتمامات نادي يوفنتوس الإيطالي في الانتقالات الشتوية القادمة خاصة أن عقد باريس ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن كافاني على رادار يوفنتوس وربما تتم الصفقة خلال الفترة القادمة بصيغة اتفاق لحين حلول شهر يناير المقبل خاصة أن اللاعب ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

دليل جديد على اقتراب أليغري من مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك دليل جديد على اقتراب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي من قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن أليجري تواصل مع الفرنسي باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق وأخبره بوجوده اتصالات لتولي قيادة المانيو وعرض عليه الانضمام لجهازه المعاون.