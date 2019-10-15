تقرير يربط مهاجم باريس سان جيرمان بيوفنتوس

كشفت تقارير صحفية موقف المهاجم الأوروغوياني إدنسون كافاني، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2020.

ولم يصل مسؤولو باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي إلى اتفاق مع كافاني لتجديد عقده رفقة الـ“بي إس جي“، حتى الآن، رغم رغبة النادي الفرنسي في استمرار اللاعب، ليستمر الثلاثي الهجومي الناري المكون من البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

كافاني إلى يوفنتوس

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إن نادي يوفنتوس الإيطالي إحدى الوجهات المحتملة للأوروغوياني كافاني بعد نهاية هذا الموسم.

وأشار إلى أن مديري أعمال كافاني من المقرر أن يلتقوا مسؤولي العديد من الأندية، وعلى رأسهم نادي يوفنتوس، الذي يرغب في استكشاف طلبات كافاني للانضمام إلى البيانكونيري الموسم المقبل.

وسيكون كافاني لاعبًا حرًا في صيف 2020، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما يمكن أن يسهّل مهمة يوفنتوس في ضم المهاجم البالغ من العمر 32عامًا.

وسبق ليوفنتوس التعاقد مع لاعبين في صفقتي انتقال حر مطلع الموسم الجاري، وهما الفرنسي أدريان رابيو من سان جيرمان الفرنسي، وآرون رامسي نجم أرسنال الإنجليزي السابق، وهو ما يعزز فرص انتقال كافاني إلى تورينو.

وتبلغ القيمة التسويقية لكافاني حاليًا 40 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وأحرز كافاني هدفين فقط مع باريس سان جيرمان خلال 4 مباريات شارك فيها مع الفريق هذا الموسم، علمًا بأنه سجل 23 هدفًا وصنع 9 أخرى في 33 مباراة لعبها الموسم الماضي مع بطل فرنسا.

نيمار ومبابي

ويرغب باريس سان جيرمان في الحفاظ على قوته الضاربة من إغراءات الأندية الأوروبية الكبرى.

وكشفت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ أن باريس سان جيرمان لا ينوي الاستسلام أمام ريال مدريد الإسباني، الذي يسعى بكل الطرق للتعاقد مع المهاجم الشاب كيليان مبابي الموسم المقبل.

ويضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق زين الدين زيدان التعاقد مع مبابي بوصفه الصفقة الأغلى والأكثر أهمية للنادي الملكي لإعادة أمجاد جيل الجلاكتيكوس.

وقالت الصحيفة إن إدارة باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي، انتهت بالفعل من وضع الخطوط العريضة للعقد الجديد للنجم الشاب مبابي في صفوف بطل فرنسا.

عرض مغرٍ

وينتهي عقد مبابي في صيف 2022، ويرغب مسؤولو الـ“بي إس جي“ في تجديد عقد اللاعب، والحفاظ عليه في صفوف الفريق، حيث تضع الإدارة مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا بوصفهما جوهرتين لا يمكن التفريط بهما بسهولة، وكلاهما من الركائز الأساسية نحو تحقيق الحلم الأكبر المتمثل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي التجديد لموسمين إضافيين، بحيث ينتهي عقده في صيف 2024، على أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على راتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو.

وأكدت ”ديفنسا سنترال“ أن باريس سان جيرمان يريد استغلال الأموال القطرية في إغراء مبابي بتجديد تعاقده، لأن مسؤولي النادي يعلمون جيدًا أن وجود عرض من ريال مدريد بقيادة زيدان سيكون كفيلاً بدفع اللاعب نحو الميرينغي، إلا أن الأموال يمكن ان تلعب دورًا في بقائه رفقة سان جيرمان، مثلما كانت عنصرًا رئيسيًا في إقناع نيمار بالرحيل عن برشلونة في صيف 2017.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة سان جيرمان بدأت بالفعل خطواتها الأولى للاتفاق مع نيمار على تجديد عقده، بعد الأنباء التي ربطته بالعودة لبرشلونة في الصيف الحالي.