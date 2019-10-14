أخبار برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.. عملاقا الليغا يطاردان نجمي الكالتشيو وصدمات نيمار لا تنتهي

سيطرت أخبار الصفقات الجديدة لعملاقي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، على التقارير الصحفية العالمية والأوروبية اليوم الاثنين، في ظل رغبة مسئولي الناديين في تدعيم صفوفهما مع بداية الموسم الجديد، في ظل صعوبة إبرام صفقات مميزة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في يناير 2020.

ويبدو أن الصيف المقبل سيكون ساخنًا لدرجة كبيرة، في ظل المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على عدد من اللاعبين المميزين الذين يمارسون حاليًا في أندية أوروبية كبيرة، ربما لا تنجح في مقاومة إغراء الانتقال إلى كبيري الليغا.

مارتينيز على طريقة غريزمان

وكشفت صحيفة ”توتو سبورت“ المخطط الذي يسعى نادي برشلونة لتنفيذه، كي يتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وخطف مارتينيز، 22 عامًا، الأضواء خلال الموسم الجاري، بعد تألقه برفقة منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل، كما أنه أصبح المهاجم الأساسي للإنتر في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

وشارك مارتينيز في 9 مباريات رفقة إنتر ميلان هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، وأصبح المدرب كونتي يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل النيراتزوري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو.

واشتعل الصراع مؤخرًا بين برشلونة وريال على ضم مارتينيز.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع مارتينيز كي يكون بديلًا للمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، كما أن برشلونة يرى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون خير خلف للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في صفوف البلوغرانا.

وأكدت ”توتو سبورت“ أن مسؤولي برشلونة علموا أن مارتينيز يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر ميلان، ويريدون التعاقد معه باستغلال تلك الثغرة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن الشرط الجزائي في عقد مارتينيز يبلغ 111 مليون يورو، وهو الرقم الذي أكد مسؤولو البارسا استعدادهم لسداده كي يحسموا صفقة مارتينيز.

وتابعت: ”يريد مسؤولو برشلونة التعاقد مع مارتينيز في صيف 2020، عبر سداد الشرط الجزائي في عقده مع الإنتر“.

وانضم مارتينيز إلى إنتر ميلان في صيف 2018 من نادي راسينغ الأرجنتيني مقابل 23 مليون يورو تقريبًا.

وسبق لنادي برشلونة التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مطلع الموسم الجاري، مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي مع الروخي بلانكوس.

سباق فابيان رويز

قالت صحيفة ”ماركا“ إن ريال مدريد يضع نجم وسط نابولي الإيطالي فابيان رويز على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في النادي الملكي خلال الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن فابيان رويز، 23 عامًا، دخل قائمة لاعبي الوسط المطلوبين لدى إدارة ريال مدريد مع الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، والدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي.

وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد وجود العديد من العقبات التي يمكن أن تعرقل رغبة النادي الملكي في التعاقد مع فابيان رويز.

وتابعت: ”سيكون رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتس أكبر العقبات أمام ريال مدريد لضم اللاعب، حيث يحاول حاليًا تجديد عقد فابيان لمدة موسم إضافي حتى العام 2024، إضافة إلى أن عقد اللاعب الإسباني الشاب حاليًا لا يتضمن أي شروط جزائية، وبالتالي سيتعين على مسؤولي الميرينغي التفاوض مباشرة مع دي لورينتس، وهو ما يجعل المهمة شبه مستحيلة“.

ومضت تقول: ”هناك عنصر آخر يعرقل المفاوضات، وهو توتر العلاقة بين الناديين، بعد فشل صفقة رحيل الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد إلى نابولي، حيث كان اللاعب على رأس أولويات كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي في الميركاتو الصيفي، إلا أن مماطلات مسؤولي الريال أفشلت الصفقة في النهاية“.

وأشارت إلى أن إدارة نابولي والمدرب أنشيلوتي يرفضون تمامًا بيع فابيان رويز حاليًا، كون اللاعب يمثل أحد العناصر الرئيسة في صفوف فريق الجنوب الإيطالي، ولا يمكن الاستغناء عن خدماته حاليَا

ويأتي اهتمام ريال مدريد بضم فابيان في ظل رغبة برشلونة أيضًا في التعاقد مع اللاعب الشاب.

صدمة نيمار

تلقى باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي خبًرا سيئًا بعدما أشارت تقارير صحفية إلى غياب المهاجم البرازيلي نيمار عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

وأُصيب نيمار في فخذه الأيسر أثناء مباراة البرازيل الودية أمام نيجيريا يوم الأحد، ليغادر الملعب بعد نحو 12 دقيقة، وقال باريس سان جيرمان إن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سيغيب لمدة شهر.

وأضاف أن نيمار خضع للفحص بالرنين المغناطيسي، اليوم الاثنين، وثبت أنه سيغيب عدة مباريات حيث يعاني من إصابة ستبعده 4 أسابيع.

وسيغيب مهاجم برشلونة السابق عن مباراة كلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا وكذلك مباراة الكلاسيكو الفرنسية أمام أولمبيك ليون.

وأُصيب نيمار وغادر الملعب بعد 12 دقيقة من بداية مباراة ودية تعادل فيها منتخب البرازيل مع نيجيريا بهدف لكل فريق في سنغافورة، أمس الأحد.

وأمسك مهاجم باريس سان جيرمان، الذي خاض مباراته 101 مع المنتخب الوطني، بفخذه الأيسر من الخلف وغادر الملعب ليحل محله فيليب كوتينيو.

السلطان إلى مانشستر يونايتد؟

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يدرس فكرة عودة مهاجمه السابق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير 2020.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فإن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طلب من الإدارة التعاقد مع مهاجم قادر على تسجيل الأهداف، نظرًا للمعاناة الشديدة التي يعيش فيها الفريق وعدم استغلال الفرص المتاحة أمام مرمى المنافسين.

ويرتبط مانشستر يونايتد بالتعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي خرج من حسابات المدرب ماوريسيو ساري.