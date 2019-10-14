كارلو أنشيلوتي يفكر في الرحيل عن نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن كارلو انشيلوتي، المدير الفني لنابولي، يفكر في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة ”لا ريبوبليكا“، فإن أنشيلوتي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، وأضافت أن أنشيلوتي غير راضٍ عن أداء لاعبيه على أرض الملعب، ما جعله يفكر في الرحيل عن نابولي بنهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر بين أنشيلوتي ودي لورينتيس، الذي تزايد في الفترة الماضية، قد يلعب دورًا في رحيل المدرب الذي قد يخوض موسمه الأخير مع نابولي.

وحصد نابولي 13 نقطة من 8 مباريات ويحتل المركز الرابع على لائحة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر يوفنتوس.

وتولى أنشيلوتي، البالغ من العمر 60 عامًا، تدريب نابولي في مايو 2018، وقاد الفريق للمركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، كما ودع الفريق معه من الدور الأول بدوري أبطال أوروبا، ومن ربع نهائي كأس إيطاليا.

وفي 61 مباراة لأنشيلوتي مع نابولي حقق الفريق الفوز في 35 مباراة، مقابل 12 تعادلًا و14 خسارة.

ويملك أنشيلوتي مسيرة تدريبية رائعة، إذ درب أندية بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونخ.

وكمدرب حصد أنشيلولي دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإنجليزي مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس السوبر الألماني مرة والدوري الألماني مرة، والدوري الإيطالي مرة، وكأس إيطاليا مرة، والدوري الفرنسي مرة، والسوبر الإيطالي مرة، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية مرة، وكأس السوبر الألماني مرتين.