كريستيانو رونالدو يشعل التكهنات بإشارة مثيرة للجدل بشأن مستقبله

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو فجّر مفاجأة قبل بداية الموسم الماضي، عندما قرر الرحيل من نادي ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وينتهي عقد رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، مع يوفنتوس في منتصف عام 2022.

Cristiano Ronaldo is only 15 goals away from tying the all-time record. pic.twitter.com/hm6BSVz6KZ

قرار رونالدو

وتألق اللاعب البرتغالي الملقب بـ“صاروخ ماديرا“ مع يوفنتوس منذ وصوله إلى تورينو، إذ قاد البيانكونيري للتتويج ببطولتي الدوري والسوبر الإيطالي الموسم الماضي، وأحرز حتى الآن 32 هدفًا مع اليوفي في 51 مباراة خاضها برفقة الفريق.

ونقلت شبكة ”فوكس سبورت“ عن تقارير صحفية إسبانية قولها، إن رونالدو أثار الجدل بشدة، بعد أن أبلغ المقربين منه أنه لن يستمر برفقة يوفنتوس بعد نهاية عقده في 2022.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن رونالدو أكد لمسؤولي يوفنتوس أنه لا يريد الاستمرار بعد هذا التاريخ في النادي الإيطالي.

وأكدت أن رونالدو يريد العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق، إلا أنه لم يحدد هذا النادي، بعد أن لعب في السابق لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، إضافة إلى سبورتغ لشبونة البرتغالي.

ولا تزال القيمة التسويقية للنجم رونالدو مرتفعة حتى مع تقدمه في العمر، إذ يبلغ سعره حاليًّا 90 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتأتي تلك الأنباء في ظل تقارير برتغالية أشارت إلى أن نادي سبورتنغ لشبونة يدرس إعادة تسمية ملعبه بعد تألق كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وهدافه التاريخي كأحد الأساطير الذين نشأوا في النادي.

Cristiano Ronaldo has been the Man Of The Match in his last 5 games for club & country.

???? ????pic.twitter.com/1UFG3luHrt

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 12, 2019