كريستيانو رونالدو يشعل التكهنات بإشارة مثيرة للجدل بشأن مستقبله

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو فجّر مفاجأة قبل بداية الموسم الماضي، عندما قرر الرحيل من نادي ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.

وينتهي عقد رونالدو، البالغ من العمر 34 عامًا، مع يوفنتوس في منتصف عام 2022.

Most goals scored all-time in men's international football: ???????? Ali Daei (109)

???????? Cristiano Ronaldo (94)

???????? Ferenc Puskas (84) Cristiano Ronaldo is only 15 goals away from tying the all-time record. pic.twitter.com/hm6BSVz6KZ — Squawka Football (@Squawka) October 12, 2019

قرار رونالدو

وتألق اللاعب البرتغالي الملقب بـ“صاروخ ماديرا“ مع يوفنتوس منذ وصوله إلى تورينو، إذ قاد البيانكونيري للتتويج ببطولتي الدوري والسوبر الإيطالي الموسم الماضي، وأحرز حتى الآن 32 هدفًا مع اليوفي في 51 مباراة خاضها برفقة الفريق.

ونقلت شبكة ”فوكس سبورت“ عن تقارير صحفية إسبانية قولها، إن رونالدو أثار الجدل بشدة، بعد أن أبلغ المقربين منه أنه لن يستمر برفقة يوفنتوس بعد نهاية عقده في 2022.

وأشارت في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن رونالدو أكد لمسؤولي يوفنتوس أنه لا يريد الاستمرار بعد هذا التاريخ في النادي الإيطالي.

وأكدت أن رونالدو يريد العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق، إلا أنه لم يحدد هذا النادي، بعد أن لعب في السابق لصالح مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، إضافة إلى سبورتغ لشبونة البرتغالي.

ولا تزال القيمة التسويقية للنجم رونالدو مرتفعة حتى مع تقدمه في العمر، إذ يبلغ سعره حاليًّا 90 مليون يورو، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وتأتي تلك الأنباء في ظل تقارير برتغالية أشارت إلى أن نادي سبورتنغ لشبونة يدرس إعادة تسمية ملعبه بعد تألق كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي وهدافه التاريخي كأحد الأساطير الذين نشأوا في النادي.

Cristiano Ronaldo has been the Man Of The Match in his last 5 games for club & country. ???? ????pic.twitter.com/1UFG3luHrt — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) October 12, 2019

ستاد رونالدو

ووفقًا لتقارير صحفية برتغالية فإنه بين مقترحات الاسم الجديد للاستاد ”كريستيانو رونالدو آرينا و“CR7 آرينا“.

ويعتزم النادي إعادة تسمية ملعبه Estádos José Alvalade، الذي يتسع إلى 50 ألف متفرج إلى أحد هذين الاسمين.

وقال رئيس سبورتنغ فيديريكو فارانداس لصحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية: ”إنها فكرة لا نستبعدها. ونحن سنكون فخورين جدًّا بذلك. كريستيانو كان وسيظل أحد الرموز الرئيسة في تاريخ نادينا. نحن فخورون بالارتباط بكريستيانو رونالدو وبأن اسم أفضل لاعب في العالم يصبح جنبًا إلى جنب مع اسم سبورتنغ“.

ولم يتغير اسم الملعب الحالي منذ أكثر من 60 عامًا إذ إنه يحمل اسم مؤسس نادي سبورتنغ لشبونة ولم يتغير منذ إنشائه عام 1956، لكن تمت إعادة تطويره عام 2003 قبل استضافة البرتغال لبطولة أوروبا يورو 2004.

تألق في تصفيات اليورو

وأخيرًا، قاد رونالدو منتخب بلاده للفوز على منتخب لوكسمبورغ بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من تصفيات يورو 2020، مساء الجمعة.

نجم مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا أحرز هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة الـ16 من زمن أحداث الشوط الأول.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ظهر في الدقيقة الـ65 من زمن أحداث الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

هذا الهدف رقم 699 في مسيرة النجم البرتغالي والـ94 مع منتخب بلاده.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقة استطاع جونسالو جيديش أن يسجل الهدف الثالث لتنتهي المباراة عند نتيجة (3-0).

ومع اقترابه من هدفه الـ 700، يصبح رونالدو سادس هداف في تاريخ كرة القدم العالمية، ويتجاوزه خمس أساطير.

النمساوي جوزيف بيسكان يتصدر الترتيب العام مع 805 أهداف، ثم يأتي أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بواقع 779 هدفًا، يليه مواطنه روماريو ويملك في رصيده التهديفي 748 هدفًا.

ويأتي في المركز الرابع فيرينك بوشكاش الذي سجل 709 أهداف، في وجيرد مولر في رصيده في 701.

كريستيانو يبلغ من العمر 34 عامًا، وعلى بعد 105 أهداف من بيسكان وعلى الرغم من أنها تبدو مهمة مستحيلة، إلا أنه من الصعب استبعاد أي شيء خاصة وإذا كان الأمر يتعلق برونالدو.

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لديه 668 هدفًا من 823 مباراة، لكنه ميزته أنه أصغر من رونالدو بعامين وقد يشكل تهديدًا على البرتغالي.