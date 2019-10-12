إيطاليا تطير إلى ”يورو 2020“ بثنائية في شباك اليونان (فيديو)

انتزع المنتخب الإيطالي يوم السبت بطاقة التأهل إلى منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).

وتغلب المنتخب الإيطالي على ضيفه اليوناني بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة للعرس القاري.

وسجل ثنائية إيطاليا، جورجينهو من ضربة جزاء، و فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقتين 63 و78.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب ليشتنشتاين مع ضيفه أرمينيا بهدف لكل منهما.

بادر منتخب أرمينيا بالتسجيل عن طريق يتغران بارسيغيان في الدقيقة 19، إلا أن منتخب ليشتنشتاين أدرك التعادل في الدقيقة 72 عبر يانيك فريك.

وكان منتخب البوسنة والهرسك قد فاز في وقت سابق اليوم على فنلندا بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك تتصدر إيطاليا الترتيب برصيد 21 نقطة، يليه فنلندا برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن البوسنة والهرسك وأرمينيا، وجاءت اليونان خامسة برصيد 5 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ليشتنشتاين متذيل الترتيب.

وجاء تأهل المنتخب الإيطالي للبطولة القارية قبل ثلاث جولات من نهاية التصفيات، بعدما اتسع فارق النقاط بينه وبين البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث إلى 11 نقطة، ما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وتنص قواعد التأهل إلى يورو 2020، تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات العشر بشكل مباشر، ليصبح إجمالي المتأهلين 20 منتخبًا.

وسيظل الصراع قائمًا على 4 مقاعد أخرى، وهنا سيأتي دور مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي انتهى دورها الرئيسي نهاية العام الماضي، وأسفرت عن تأهل كل من سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا إلى نصف النهائي، حيث سيتم الرجوع إلى نتائج المسابقة، وتصعيد أول 16 منتخبًا لم تتأهل إلى بطولة أوروبا مباشرة عبر مجموعات التصفيات أي أن أولوية التصعيد ستكون لأبطال المجموعات الـ16 في المستويات الأربع في دوري الأمم، وفي حالة تأهل أي من هذه المنتخبات إلى اليورو عبر التصفيات الرسمية فسيتم تصعيد المنتخب الذي يليه ضمن نفس المستوى إلى الدور الحاسم.