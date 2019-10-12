كلاوديو رانييري مدربًا جديدًا لسامبدوريا الإيطالي

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، يوم السبت، التعاقد مع كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم الأول في النادي، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية للتعاقد.

ووفقًا لبيان منشور على صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”كلاوديو رانييري مدربًا جديدًا لفريق سامبدوريا“.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية، أن تعيين رانييري خلفًا للمدرب المُقال أوزيبيو دي فرانشيسكو جاء بعد سلسلة من المفاوضات والتي لم تستمر طويلًا.

وكان دي فرانشيسكو قد تولى تدريب سامبدوريا مطلع هذا الموسم، وبالتحديد في يونيو الماضي لمدة 3 سنوات.

ويحتل ”السامب“ المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط فقط، كما أن لديه أسوأ خط هجوم بإحرازه 4 أهداف فقط، إلى جانب أسوأ خط دفاع بتلقي 16 هدفًا حتى الآن.

مسيرة رانييري

رانييري (67 عامًا)، له مسيرة تدريبية كبيرة كان أنجحها على الإطلاق مع ليستر سيتي الإنجليزي والذي توج معه بالدوري الإنجليزي الممتاز .

كما درب أكثر من فريق إيطالي مثل كالياري ونابولي وفيورنتينا وبارما ويوفنتوس وروما وانتر ميلان، وعدد من أندية إسبانيا مثل فالنسيا وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وفولهام الإنجليزيين، ونانت وموناكو الفرنسيين.

ورحل رانيري عن تدريب روما في الصيف الماضي بعد انتهاء عقده المؤقت مع الجيالوروسو، وقيادتهم للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وتوج رانيري مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 لكنه فشل في الاستمرار مع الفريق بسبب سوء النتائج، كما أنه لم يستطع أن يظل مع فولهام لتتم إقالته الموسم الماضي.

وتولى رانييري فريق روما في ولاية ثانية الموسم الماضي، بشكل مؤقت خلفًا أيضًا لدي فرانشيسكو، بعد تاريخ طويل في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وفيورنتينا وإنتر.

وتولى رانييري السامب لمدة عامين، مع وجود بندًا، يقضي بفسخ العقد فورًا إذا هبط سامبدوريا للدرجة الثانية.

ويعتبر سامبدوريا هو النادي رقم 17 بالنسبة لرانييري، بالإضافة لتولية تدريب منتخب اليونان خلال 4 مباريات في عام 2014.

رانييري لديه 393 مباراة في الدوري الإيطالي، حقق خلالهم 169 انتصار و 126 تعادل، و 98 هزيمة.

وسيقود رانيري أول مباراة لسامبدوريا في مواجهة روما على ملعب لويجي فيراريس، ضمن الجولة الثامنة يوم 20 أكتوبر، وهو ما سيصادف عيد ميلاد كلاوديو الثامن والستين.