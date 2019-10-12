عناوين الصحف الرياضية العالمية:“سيرجيو راموس التاريخ“.. الهدف رقم 9.. وملعب كريستيانو رونالدو (صور)

شكّلت مباريات تصفيات أمم أوروبا 2020، ودخول سيرجيو راموس تاريخ المنتخب الإسباني، وأولوية برشلونة في سوق الانتقالات، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بعالم التنس، وصعود الإسباني رافائيل نادال إلى صدارة التصنيف العالمي بعد خسارة نوفاك ديوكوفيتش، ودعوة أنسو فاتي لمنتخب تحت 21 عامًا، وملعب كريستيانو رونالدو في لشبونة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 12 أكتوبر:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على مباراة النرويج وإسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 ونشرت صورة للقائد سيرجيو راموس وكتبت ”إلى يورو 2020 والتاريخ“.

كما اهتمت بدعوة زيدان لبنه الثالث تيو للفريق الأول لريال مدريد وكتبت ”تيو الثالث من زيدان يدخل الفريق الأول“.

كما اهتمت بالتنس، حيث سيفقد الصربي ونوفاك ديوكوفيتش المركز الأول في التصنيف المقبل لصالح الإسباني رافائيل نادال.

سبورت

اهتمت الصحيفة بحوارها مع النجم التشيلي أرثورو فيدال المتألق برفقة برشلونة في المباريات الأخيرة، حيث قال:“أنا لاعب مختلف“ كما تحدث عن حلمه في حمل لقب دوري الأبطال في إسطنبول التركية حيث يقام النهائي.

وتحدثت الصحيفة عن دعوة النجم الشاب أنسو فاتي مهاجم برشلونة لمنتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، كما تحدثت عن مباراة منتخب النرويج وإسبانيا، حيث يبحث لاروخا عن فوز يؤهله مبكرًا للنهائيات.

وتحدثت الصحيفة أيضًا عن تصدر الإسباني رافائيل نادال لتصنيف اللاعبين المحترفين في التصنيف المقبل بعد خسارة ديوكوفيتش في شنغهاي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أولوية برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، وكتبت ”الهدف رقم 9″، ووضعت عدة مرشحين كالفرنسي كليان مبابي، والإنجليزيين ماركوس راشفورد، وهاري كين، والأرجنتيني لاورتارو مارتينيز.

كما تحدثت عن النجم الشاب أنسو فاتي، وكتبت:“فاتي في منتخب تحت 21 عامًا“، كما اهتمت بمباراة منتخب إسبانيا أمام النرويج في تصفيات أمم أوروبا حيث يقرب الفوز لاروخا من التأهل.

وتحدثت الصحيفة عن خسارة الصربي ديوكوفيتش في شنغهاي وهو ما يمنح رافائيل نادل صدارة تصنيف محترفي التنس الشهر المقبل.

أس

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب النرويج وإسبانيا في تصفيات أمم أوروبا 2020 ومشاركة سيرجيو راموس في المباراة الدولية رقم 168 وكتبت:“إنه التاريخ“، كما اهتمت بتصريحات النرويجي مارتن أوديغارد حول المباراة وريال مدريد.

واهتمت الصحيفة أيضًا بتصدر رافائيل نادال لتصنيف محترفي التنس في التصنيف المقبل بعد خسارة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في شنغهاي.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على خسارة منتخب إنجلترا أمام جمهورية التشيك 1/2 في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت:“واقعية التشيك“ و“هاري كين ينتقد زملاءه بعدما خسر منتخب إنجلترا لأول مرة منذ 10 سنوات في التصفيات“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز منتخب فرنسا على آيسلندا واقترابه من نهائيات أمم أوروبا بفضل هدف من أوليفييه جيرو، وكتبت:“جيرو يظهر من جديد“.

كما تحدثت عن شروط لوران بلان لتدريب أولمبيك ليون، وخسارة السويسري فيدرير والصربي ديوكوفيتش في شنغهاي الصينية.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة منتخب إيطاليا واليونان في تصفيات أمم أوروبا 2020، حيث يمنح الفوز المنتخب الإيطالي تأهلًا مبكرًا.

كما تحدثت عن روما حيث يظهر مجددًا المدرب السابق كلاوديو رانييري كمنقذ محتمل بعد بداية موسم سيئة.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بمباراة المنتخب الإيطالي ومنتخب اليونان في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت:“إيطاليا الفوز والتأهل لأمم أوروبا“.

كما تحدثت عن تسمية ملعب في سبورتينغ لشبونة باسم الأسطورة البرتغالي وكتبت:“ملعب كريستيانو رونالدو“.

ووصل رونالدو إلى 699 هدفًا في 973 مباراة مع منتخب البرتغالي وأندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وسبورتينغ لشبونة.