رئيس نابولي يسعى لحماية نجمه الشاب من أطماع كبار أوروبا

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن أوريليو دي لورينتيس رئيس فريق نابولي قدم عرضًا جديدًا لنجمه الإسباني الشاب فابيان رويز لتمديد عقده ولحمايته من أطماع الفرق الكبرى في أوروبا.

وأصبح النجم البالغ من العمر 23 سنة مطمعًا لفرق كبرى كبرشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي بعد تألقه في أمم أوروبا تحث 21 سنة التي أقيمت في إيطاليا وتوج بلقبها المنتخب الإسباني كما اختير فابيان رويز أفضل لاعب في البطولة.

وحاول ريال مدريد وبرشلونة التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي لكنهما فشلا في مسعاهما لرفض رئيس نابولي التخلي عن جوهرته الشابة.

وحسب “ كورييه ديل سبورت “ الإيطالية فرئيس نابولي اقترح على ممثلي اللاعب تمديد عقده وزيادة أجرة ووضع شرط جزائي في عقده للفرق غير الإيطالية يبلغ 120 مليون يورو لحمايته من أطماع الكبار.

وحسب الصحيفة فممثلي اللاعب بدؤوا المفاوضات مع إدارة نابولي لتمديد العقد المنتهي صيف 2023 مع زيادة راتب اللاعب البالغ حاليًا 2 مليون يورو.

في إيطاليا الشرط الجزائي غير موجود

ويسعى نابولي لحماية اللاعب من الفرق الأوروبية الكبرى ولذلك طلب وضع شرط جزائي في عقده للفرق خارج إيطاليا يبلغ 120 مليون يورو لحماية حقوقه في حال تمكن فريق من إقناع اللاعب أو رغب في الرحيل.

ولا يعتبر الشرط الجزائي ضروريًا في عقود اللاعبين في إيطاليا لكن عدة فرق تضع شروطًا جزائية في عقود لاعبيها كي لا يرحلوا بمبلغ قليل أو يكون بمثابة مبلغ لبداية المفاوضات حول رحيلهم.

ويعتبر السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وزميل فابيان رويز صاحب أعلى شرط جزائي في إيطاليا ويبلغ 200 مليون يورو وكان عائقًا أمام رحيله في ظل تشبث دي لورينتيس بالمبلغ.

ومع الشرط الجزائي المقترح على فابيان رويز سيصبح ثاني أعلى شرط جزائي في إيطاليا خلف زميله في الفريق.

وبدأ فابيان رويز مشواره في ريال بتيش ولعب موسمًا معارًا لإلتشي قبل أن يرحل إلى نابولي صيف 2018 مقابل مبلغ قارب 30 مليون يورو وبعقد لمدة 5 سنوات.

وشارك رويز في 41 لقاء رفقة نابولي وسجل 7 أهداف.

ولعب فابيان رويز لمنتخبات إسبانيا للفئات الصغرى كما شارك رفقة المنتخب الأول في لقاءين بعد تألقه في أمم أوروبا لتحث 21 سنة.

أطماع الكبار

وضع التألق في أمم أوروبا تحث 21 سنة النجم الشاب فابين رويز أمام أنظار الكبار حيث حاول ريال مدريد التعاقد معه مستغلًا علاقته الجيدة مع نابولي ورغبة الفريق الإيطالي في التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريغيز.

كما دخل برشلونة على الخط للتعاقد مع اللاعب وذكرت تقارير إعلامية أنه ما زال يراقبه ويأمل في ضمه مستقبلًا.

ودخل مانشستر سيتي بدوره التنافس للتعاقد مع نجم نابولي حيث يراقب الإسباني بيب غوارديولا مواطنه الشاب ويأمل في ضمه.