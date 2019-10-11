تقارير: راكيتيتش يرحل عن برشلونة إلى هذا النادي

كشفت تقارير صحفية إيطالية النقاب عن اتفاق شبه نهائي بين نادي إنتر ميلان والكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن إدارة إنتر ميلان تواصلت بالفعل مع مديري أعمال راكيتيتش، وتم الاتفاق بشكل نهائي على انتقال اللاعب الكرواتي إلى صفوف النيراتزوري في صيف 2020.

اتفاق نهائي

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن مسؤولي الإنتر أكدوا أن الاتفاق مع راكيتيتش تم بنجاح، وأن ما يتبقى فقط التفاوض مع برشلونة حول قيمة الصفقة.

وينتهي عقد راكيتيتش، 31 عامًا، مع برشلونة في منتصف عام 2021، وبالتالي فإن سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة أمام مسؤولي البارسا لبيع اللاعب، والحصول على مقابل مادي من الصفقة.

ويرغب مسؤولو إنتر ميلان في التفاوض على سعر راكيتيتش، حيث يتمسك برشلونة بالحصول على 40 مليون يورو لبيع اللاعب.

وتبلغ القيمة التسويقية للكرواتي الدولي ما يقرب من 35 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويعاني راكيتيتش هذا الموسم من تراجع نسبة مشاركاته في التشكيل الأساسي لبرشلونة، على العكس تمامًا من الموسم الماضي.

معاناة راكيتيتش

وأصبح راكيتيتش الخيار الرابع بالنسبة لمدرب برشلونة إرنستو فالفيردي في تشكيلة الفريق، بعد وصول النجم الهولندي الجديد فرينكي دي يونغ، وسيرجي بوسكيتس، والبرازيلي أرتور، وما ضاعف معاناة الكرواتي الدولي هو إشراك سيرجي روبيرتو كلاعب وسط في بعض المباريات، ما أدى إلى تراجع كارثي بالنسبة لفرص راكيتيتش في تشكيلة البارسا، سواء الأساسية وحتى الاحتياطية.

وشارك راكيتيتش هذا الموسم في 6 مباريات فقط، بإجمالي 186 دقيقة.

وكان هذا السيناريو متوقعًا من جانب إدارة برشلونة، وهو ما جعلها منفتحة تمامًا على بيع اللاعب، والاستفادة من المقابل المادي للصفقة قبل بداية الموسم، حيث كان قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية تتضمن البرازيلي نيمار، إلا أن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن في النهاية.

عروض مغرية

واعترف راكيتيتش بوجود العديد من العروض التي كانت متاحة أمامه قبل بداية الموسم للرحيل عن برشلونة، وأكد أنه تحدث عن هذه العروض مع رئيس النادي جويب ماريا بارتوميو ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكلاهما يعلم جيدًا أن هذه العروض كانت جادة للغاية.

وفجّر اللاعب مفاجأة من العيار الثقيل، وأكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي حاليًا وريال مدريد سابقًا، اتصل به وطلب منه الانضمام إلى البيانكونيري، إلا أن راكيتيتش اعتذر لعدم قبول عرض ”الدون“، وأبدى رغبته في الاستمرار رفقة برشلونة.

وأشار راكيتيتش إلى أن برشلونة تلقى عرض يوفنتوس الرسمي بالفعل بعد اتصال رونالدو به، إلا أن إدارة النادي الكتالوني طلبت الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيعه، وهو ما أدى إلى تراجع مسؤولي اليوفي لأنهم رأوا أن السعر مبالغ فيه.