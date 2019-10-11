عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”كريستيانو رونالدو 700“.. راموس أمام رقم قياسي.. وإريكسن واضح (صور)

شكّلت تصفيات أمم أوروبا 2020 وحضور ليونيل ميسي لعرض سيرك يحمل اسمه وصفقات ريال مدريد المنتظرة، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية، الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على تجنيس أنسو فاتي وانتظار رونالدو لرقم قياسي أمام لوكسمبورغ حيث سيصل للهدف 700، ومشاكل العنصرية بين الاتحاد الإنجليزي والاتحاد البلغاري.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام، والذي تحدثت وسائل إعلام عن رغبة ريال مدريد في ضمه في يناير، وكتبت ”إريكسن واضح“ في إشارة لرغبته بالقدوم لريال مدريد في صيف 2020.

كما تحدثت عن مباراة المنتخب الإسباني والنرويجي في تصفيات أمم أوروبا، وكتبت ”راموس أمام رقم قياسي وحلم صعب“، كما اهتمت بحضور ميسي لسيرك قدّم عرضًا مستوحى من قصة النجم الأرجنتيني.

واهتمت الصحيفة بحصول أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب على ترخيص الاتحاد الدولي لكرة القدم لتمثيل إسبانيا رسميًا.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حضر رفقة زوجته عرض ”ميسي 10“ وكتبت ”ميسي عالمي“.

كما تحدثت عن تألق فرينكي دي يونغ نجم برشلونة رفقة منتخب هولندا والفوز على إيرلندا الشمالية وكتبت ”فرينكي دي يونغ قائد“.

كما اهتمت بتوصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم لوثائق النجم الشاب أنسو فاتي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكتبت ”فاتي أصبح متاحًا لمنتخب إسبانيا“.

كما تحدثت عن تصريحات روبيرتو كارلوس الأخيرة، وكتبت ”روبيرتو كارلوس يهين ريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرض السيرك ”ميسي 10“ وكتبت ”ساحر“.

كما اهتمت بتلقي الاتحاد الإسباني لكرة القدم لوثائق موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تجنيس أنسو فاتي نجم برشلونة الشاب.

أس

اهتمت الصحيفة بمهاجم فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي الدولي النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، وأكدت اهتمام ريال مدريد بضمه وكتبت ”هالاند هدف المستقبل“.

كما تحدثت عن إعطاء ميسي الضوء الأخضر لإدارة برشلونة لتمديد عقده.

الصحيفة اهتمت بدخول النساء لملاعب إيران، حيث حضرت المشجعات الإيرانيات لقاء منتخب بلادهم أمام كمبوديا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على رسالة غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي بشأن العنصرية في الملاعب الأوروبية، وكتبت ”غاريث ساوثغيت يطالب الاتحاد الإنجليزي بترتيب محاربته للعنصرية بعد هجوم الاتحاد البلغاري لكرة القدم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة المنتخب الفرنسي ومنتخب آيسلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020، وكتبت ”على بعد خطوتين من نهائيات أمم أوروبا“، في إشارة إلى أن الفوز على آيسلندا وبعدها تركيا يؤهل بطل العالم للنهائيات.

كما تحدثت عن الكوستاريكي كيلور نافاس المنتقل في الصيف لباريس سان جيرمان، وكتبت ”كيلور راتب من ذهب“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يواجه رفقة منتخب بلاده منتخب لوكسمبورغ في تصفيات أمم أوروبا 2020 ويبحث عن تسجيل الأهداف ليدخل دائرة اللاعبين الذين سجلوا 700 هدف رسمي، وكتبت ”كريستيانو رونالدو 700“.

كما اهتمت بمواجهة إيطاليا واليونان في تصفيات أمم أوروبا، وكتبت ”إيطاليا تنتظر هدفًا من كييزا“.

كما تحدثت عن دخول روميلو لوكاكو تاريخ بلجيكا وتأهله رفقة منتخب بلاده لنهائيات أمم أوروبا 2020.