بلجيكا تتأهل إلى يورو 2020 ولوكاكو يدخل التاريخ (فيديو)

سجل روميلو لوكاكو هدفين في الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده بلجيكا أمام سان مارينو ليصل إلى هدفه رقم 51 في 83 مباراة دولية ليصبح أول لاعب بلجيكي يصل إلى هذا الرقم.

وأنهت بلجيكا، ثالثة كأس العالم الأخيرة في روسيا، الشوط الأول بستة أهداف نظيفة ضمن المجموعة التاسعة في تصفيات بطولة أوروبا (يورو 2020) على ملعب الملك بودوان في بروكسل قبل أن تضيف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

وضمت بلجيكا التأهل إلى نهائيات يورو 2020 بعدما رفعت رصيدها إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات متتالية ضمن المجموعة التاسعة.

وافتتح مهاجم إنتر ميلان الإيطالي التسجيل في الدقيقة 28 قبل أن يضيف هدفه الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 41 ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 51 هدفا.

وسحق منتخب بلجيكا منافسه سان مارينو 9-صفر اليوم الخميس ويصبح أول المتأهلين لنهائيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بينما اقتربت روسيا من اللحاق ببلجيكا بعد الفوز برباعية دون رد على اسكتلندا في موسكو.

وتملك بلجيكا، التي لم تتجرع أي خسارة، 21 نقطة من سبع مباريات ومني مرماها بهدف وحيد بينما حصدت روسيا 18 نقطة.

وتملك قبرص الفائزة 2-1 على قازاخستان في استانة 10 نقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة.

ونجحت سان مارينو في الحفاظ على شباكها نظيفة لمدة 27 دقيقة فقط أمام بلجيكا التي بلغت الدور قبل النهائي في كأس العالم 2018 قبل أن يبدأ مهرجان الأهداف في ملعب الملك بودوان في بروكسل.