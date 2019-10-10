أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: أسطورة ليفربول يحتفل بعيد ميلاد شاكيري.. ورونالدو يركز مع البرتغال

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو: التركيز على مباراة الغد

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفينتوس الإيطالي صورة له من تدريبات منتخب بلاده استعدادًا للقاء لوكسمبرج غدًا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”التركيز على مباراة الغد“.

أسطورة ليفربول يحتفل بعيد ميلاد شاكيري

حرص ستيفين جيرارد أسطورة نادي ليفربول على الاحتفال بعيد ميلاد شاكيري لاعب الريدز، حيث نشر جيرارد صورًا لاحتفالات شاكيري بالألقاب التي حققها مع ليفربول بجانب الألقاب الأخرى التي حققها خلال مشواره مع كرة القدم.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كل عام وأنت بخير“.

ريبيري في افتتاح متجر فيورنتينا دومو

نشر الفرنسي فرانك ريبيري لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي ما نشرته الصفحة الرسمية لناديه خلال توقيعه لجماهير فيورنتينا في افتتاح متجر فيورنتينا دومو.

وعلق اللاعب بالامتنان لجماهير ناديه.

ماريو غوتزه يتذكر هدف المونديال

نشر الألماني ماريو غوتزه صورة للهدف الذي سجله في مرمى المنتخب الأرجنتيني في نهائي كأس العالم 2014.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”شكرًا جزيلًا لتذكيرنا بهذه اللحظة، أنا أقدر ذلك كثيرًا، أحلامي أصبحت حقيقة، وحلم الكثيرين، ولكن الجزء الأفضل هو أنه يمكنني مشاركة هذه اللحظة مع الكثير من الناس، لهذا السبب بدأت اللعب، لإحداث تأثير إيجابي في الرياضة“.

فينالدوم: جاهزون للقاء الليلة

نشر الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده قبل اللقاء الذي سيجمع بين منتخب الطواحين وأيرلندا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا الليلة، نحن جاهزون“.

دانيال سيبايوس: الوحدة سر قوتنا

نشر الإسباني دانيال سيبايوس صورًا له من تدريبات منتخب بلاده برفقة زملائه قبل لقاء منتخب الماتادور مع منتخب النرويج والمقرر له يوم السبت المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”الوحدة هي القوة دعنا نذهب لتحقيق النصر الكامل في مرحلة المجموعات“.

جاك ويلشير يشارك مع زوجته في حملة ضد السرطان

نشر جاك ويلشير لاعب نادي وست هام الإنجليزي صورة له برفقة زوجته ضمن الحملة التي يشارك فيها اللاعب ضد مرض سرطان الثدي، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”حملة رائعة“.

اكسيل فيتسل: نسعى لحسم التأهل وسط جماهيرنا

نشر البلجيكي اكسيل فيتسل صورة له بقميص منتخب بلاده قبل اللقاء الريد ديفلز مع منتخب سان مارينو في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020 والتي يتطلع خلالها المنتخب البلجيكي لحسم بطاقة التأهل لليورو.

وعلق اللاعب: ”نتطلع إلى التأهل إلى هناك أمام الجماهير الليلة“.

دافيد الابا يساند منتخب بلاده رغم الغياب

نشر النمساوي دافيد الابا ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد النمساوي والتي أعلنت غياب الابا عن لقاء النمسا الليلة في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وعلق اللاعب أعلى الصورة: ”معًا في هابيل حظًا سعيدًا يا شباب“.

توماس مونييه : سنبذل كل جهدنا

نشر توماس مونييه لاعب المنتخب البلجيكي صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده قبل لقاء المنتخب البلجيكي مع منتخب سان مارينو في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”سنبذل كل ما في جهدنا“.