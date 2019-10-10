لاعب يوفنتوس ينضم لقائمة اهتمامات ريال مدريد

تتواصل التقارير التي تتردد عن سعي ريال مدريد لتعزيز خط وسطه، بعد فشله في التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“ الإسباني، فإن الألماني إيمري كان لاعب وسط يوفنتوس يتواجد بقوة على رادار ريال مدريد.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن إيمري كان يتطلع للعب مع ريال مدريد، بعدما صرح مؤخرًا أنه ليس سعيدًا في يوفنتوس.

وقرر ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس استبعاد إيمري كان من قائمة يوفنتوس المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما يشكل ضربة للاعب الذي يبحث عن المشاركة بانتظام.

لكن الموقع أشار إلى أن إيمري كان، البالغ من العمر 25 عامًا، يمكنه أن يصبح بديلًا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، للبرازيلي كاسيميرو.

وشدد التقرير في نهايته على أن إبرام الصفقة يحتاج لحصول إدارة النادي الملكي على موافقة زيدان

وانضم إيمري كان من باير ليفركوزن الألماني إلى بايرن ميونخ الألماني صيف العام 2014، وغادر الريدز مجانًا إلى يوفنتوس صيف 2018.

ومنذ انطلاق الموسم شارك إيمري كان في 3 مباريات فقط مع يوفنتوس تحت قيادة ساري وجميعها في الدوري الإسباني بواقع 78 دقيقة.

وفي 40 مباراة مع يوفنتوس لعبها كان منذ انضمامه للبيانكونيري سجل اللاعب الألماني 4 أهداف وصنع هدفًا، في حين شارك في 167 مباراة في ليفربول، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 12.

أهداف متعددة

ولا يرتبط ريال مدريد مع إيمري كان فقط، إذ يتردد أنه يريد التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي.

وأوضح موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، اليوم الخميس، أن إريكسن يفضّل الانتقال إلى ريال مدريد، مجانًا، بعد نهاية الموسم، وهو ما يتيح له فرصة الحصول على راتب أفضل في ناديه الجديد.

وينتهي عقد اللاعب إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ما سيتيح له الرحيل مجانًا حينها، لكن إدارة توتنهام تفضل بيع اللاعب شتاءً للحصول على الأموال، وتجنب رحيله المجاني.

وارتبط إريكسن البالغ من العمر 27 عامًا بالانتقال إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، خاصة بعد فشل النادي الملكي في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد، لكن مبالغة إدارة توتنهام في الطلبات المالية حالت دون إتمام الصفقة.

وانتقل كريستيان إريكسن إلى توتنهام صيف العام 2013، بعدما أمضى 3 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأول بنادي أياكس أمستردام الهولندي، وشارك إريكسن في 11 مباراة مع توتنهام الموسم الحالي، سجل فيها هدفًا وصنع آخر، علمًا بأن اللاعب الدنماركي شارك مع النادي الإنجليزي في 28 مباراة، سجل فيها 67 هدفًا وصنع 87.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.

كلاسيكو قبل الآوان

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن إدارة ريال مدريد الإسباني تراقب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن لاوتارو مارتينيز تحت أنظار ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يرى في اللاعب أفضل تعويض للفرنسي كريم بنزيما الذي يتقدم في العمر.

وتردد أن إدارة برشلونة تراقب لاوتارو مارتينيز، لتعويض لويس سواريز، كما تردد أن النجم ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي الكتالوني التعاقد مع مواطنه الذي يبلغ من العمر 22 عامًا.

وتعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، في سوق الانتقالات الصيفي، لكن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، ويتردد أنه لا يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.