إنتر ميلان ينقض على توماس مولر خلال ميركاتو الشتاء في صفقة تبادلية مع بايرن ميونخ

يبدو أن رحلة المهاجم الألماني المخضرم توماس مولر تقترب بالفعل من كلمة النهاية في العملاق البافاري، بعد أن أكد اللاعب رغبته في الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير المقبل.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد أشارت إلى أن مولر قرر الرحيل عن بايرن ميونخ بسبب عدم رضاه عن دوره في الفريق رفقة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وبحسب الصحيفة فالدولي الألماني السابق يأمل في أن تسهل إدارة بايرن ميونخ مهمة الخروج بعد 20 سنة قضاها في الفريق.

إنتر ميلان يدخل السباق

ولم يعد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا يملك دورًا أساسيًا في الفريق وفي 7 لقاءات في الدوري الألماني شارك في 3 منها كأساسي إضافة إلى 4 لقاءات شارك فيها كبديل.

من جانبه، قال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إن نادي إنتر ميلان الإيطالي سينقض على مولر في ميركاتو الشتاء.

وأشار في تقرير نشره اليوم الخميس إلى أن اهتمام إنتر ميلان بالحصول على خدمات مولر ليس جديدًا، لأن النيراتزوري كان يريد ضم اللاعب في ميركاتو الصيف، إلا أن المفاوضات لم تنجح.

وأكد الموقع أن إدارة إنتر ميلان ترغب في إقحام مولر في صفقة تبادلية مع بايرن ميونخ، بحيث ينتقل الكرواتي إيفان بريسيتش إلى البايرن نهائيًا بعد انتهاء فترة إعارته التي تستمر لمدة موسم واحد فقط، على أن يكون هذا الاتفاق متضمنًا انتقال مولر، 30 عامًا، إلى الإنتر.

ويملك بايرن ميونخ خيار شراء بريسيتش مقابل 25 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لبنود عقد إعارته من الإنتر خلال الصيف الماضي.

تاريخ حافل للنجم الألماني

وشارك توماس مولر في 495 لقاء رفقة بايرن ميونخ سجل خلالها 186 هدفًا وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة بالإضافة لـ8 ألقاب للدوري الألماني و5 ألقاب لكأس ألمانيا ومثلها في السوبر الألماني.

ويعتبر توماس مولر أحد اللاعبين الكبار الذين بقوا في الفريق من التشكيل الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة نوير وبواتينغ وألبا وخافيير مارتينيز، كما يعتبر الأسطورة الوحيدة من الجيل الحالي الذي ما زال مستمرًا بعد اعتزال فيليب لام ورحيل باستيان شفايشتايغر.

ورفض مولر في السابق عدة عروض من أندية كبيرة للرحيل عن بايرن ميونخ كان آخرها إنتر ميلان في الصيف الماضي وقبلها كانت فرق ليفربول وآرسنال ومانشستر يونايتد قد قدمت له عروضًا رفضها كلها من أجل فريقه.

وخرج مولر من لائحة المنتخب الألماني بقرار من المدرب خواكيم لوف الذي فضّل منح الفرصة للشباب حيث استبعد لاعبين مخضرمين هما المدافعين بواتينغ وماتس هولمس وهو القرار الذي لم يكن محط ترحيب من طرف اللاعبين.

وفاز مولر رفقة منتخب ألمانيا بكأس العالم في البرازيل 2014 وتوج هدافًا لكأس العالم في جنوب أفريقيا 2010 ولعب 100 لقاء دولي سجل خلالها 38 هدفًا.