عناوين الصحف الرياضية: ريال مدريد يقترب من ”صفقة كبيرة“ في يناير.. ولاعب يريد تعقيد مهمة زيدان (صور)

شكل حوار ميسي مع إحدى القنوات التلفزيونية الإسبانية وحديثه عن موعد اعتزاله ورغبته السابقة في الرحيل، ورغبة ريال مدريد في التعاقد مع الدانماركي إريكسن في يناير القادم، وعقوبة الفرنسي عثمان ديمبيلي، أبرز عناوين الصحف الرياضية الصادرة يوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بإبعاد نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي عن منتخب إسبانيا لتحت 17 سنة وحديث غوارديولا عن نجمه فيل فودين والمدرب القادم لأولمبيك ليون وتصريحات بوفون حول سبب عودته ليوفنتوس.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة برغبة ريال مدريد بالتعاقد مع الدانماركي إريكسن لاعب توتنهام وكتبت: ”إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية“.

كما أجرت حوارًا مع خوان بيرنات الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان ومنتخب إسبانيا واهتمت بتصريحات ميسي الذي قال: ”أحسست بمعاملة سيئة في إسبانيا وفكرت في الرحيل“.

كما تحدثت عن عقوبة ديمبيلي وكتبت: ”ديمبيلي يغيب عن الكلاسيكو“.

سبورت

ركزت صحيفة سبورت على حوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع قناة “ RAC1 “ الإسبانية والذي تحدث فيه عن عدة قضايا من بينها رغبته السابقة في الرحيل وصفقة نيمار وعلاقته مع غريزمان وكتبت حول مكان اعتزاله: ”ميسي: فكرتي أن أنهي مشواري هنا في برشلونة“.

كما تحدثت الصحيفة عن عقوبة ديمبيلي وكتبت: ”برشلونة يعمل على أن يشارك ديمبيلي في الكلاسيكو“ عبر استئناف قرار إيقافه لقاءين.

كما اهتمت بأنسو فاتي وكتبت: ”أنسو فاتي لن يذهب لكأس العالم تحت 17 سنة“.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوار ميسي مع قناة إسبانية وكتبت: ”دائمًا ميسي“ وتحدثت عن كل القضايا التي أجاب عنها ومنها موعد اعتزاله وقضية صفقة نيمار وعلاقته بغريزمان ورغبته السابقة في الرحيل.

كما تحدثت عن النجمين ديمبيلي وأنسو فاتي والكلاسيكو وكتبت: ”الكلاسيكو: ديمبيلي لا وفاتي نعم“ في إشارة لإيقاف الأول لقاءين وعدم دعوة الثاني لمنتخب إسبانيا تحت 17 سنة.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”ريال مدريد: إريكسن إمكانية في يناير“.

آس

تحدثت الصحيفة عن إمكانية ضم ريال مدريد للدانماركي كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الشتوية وكتبت ”إريكسن في يناير“.

كما اهتمت بتصريحات ميسي الذي قال: ”في 2013 و2014 مر في رأسي أن أرحل عن برشلونة“.

واهتمت بتصريح ريغيلون مدافع ريال مدريد المعار لإشبيلية والذي نودي عليه لمنتخب إسبانيا وقال: ”أريد أن أجعل الوضع معقدًا على زيدان“.

كما تحدثت عن عقوبة ديمبيلي وكتبت: ”توقيف ديمبيلي لقاءين وسيغيب عن الكلاسيكو“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تهديد لاعبي منتخب إنجلترا بالانسحاب في حال تلقيهم هتافات عنصرية أمام جمهورية التشيك أو بلغاريا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”سنراقب العنصريين“.

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن النجم الشاب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي والذي تحدث عنه بيب غوارديولا مدربه وكتبت: ”غوارديولا يؤكد أن فيل فودين هو اللاعب الوحيد في مانشستر سيتي الذي لن يبيعه حتى مقابل 500 مليون جنيه يورو“.

كما اهتمت الصحيفة بالنجم الجديد في منتخب إنجلترا وكتبت: ”الـ 3 أسود يعتمد على مونت“ وتحدثت عن النجم الشاب مونت ماسون.

كما تحدثت عن قضية عنصرية جديدة في كريستال بالاس حيث تعرض ولفريد زاها لشتائم عنصرية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على المدرب القادم لأولمبيك ليون بعد إقالة مدربه البرازيلي سيلفينيو. ويعتبر الفرنسي رولان بلان المرشح الأوفر حظًا حيث سيجتمع مع رئيس الفريق للتوصل لاتفاق.

كما اهتمت بلقاء أيسلندا وفرنسا في تصفيات أمم أوروبا 2020 وكتبت: ”رياح مضادة للمنتخب الفرنسي“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على الحارس المخضرم جانلويجي بوفون العائد لفريقه يوفنتوس وقالت: ”عدت لأفوز بدوري أبطال أوروبا“.

كما تحدثت عن اهتمام إنتر ميلان بالكرواتي إيفان راكيتش لاعب برشلونة وكتبت ”راكيتش يساعد إنتر ميلان“.