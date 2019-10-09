أخبار برشلونة وريال مدريد: ميسي يدفع البلوغرانا نحو نيمار وسباق بين عملاقي الليغا على نجم نابولي

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني جميع الصحف والمواقع الأوروبية والعالمية، اليوم الأربعاء، بعد الحوار المطول الذي أجراه مع إذاعةRAC1 والذي تحدث خلاله بصراحة شديدة عن العديد من القضايا الشائكة في برشلونة ومشواره الكروي.

نيمار

طالب ميسي مسؤولي ناديه بضرورة التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا وإعادته مجددًا لصفوف الفريق من باريس سان جيرمان.

وقال ميسي: ”نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، يزعزع دفاعات الخصوم، ووجوده معنا سيجعلنا أكثر زخمًا وثراءً، أدرك أن بعض الناس لا يريدون أن يأتي بسبب طريقة رحيله، ولكن لأسباب رياضية أنا أفضل أن يأتي إلى فريقنا“.

وأضاف: ”لم أقل إنني ألقي باللوم على إدارة البارسا لعدم وصول نيمار، قلت لا أعرف ماذا يدور في هذه المفاوضات، قلت لا أعرف ما إذا كان البارسا بذل جهدًا كافيًا لجلب نيمار، لأنني لم أكن في المفاوضات، ولم أعرف التفاصيل، أعرف ما يقوله لي نيمار، ولكن لا أعرف الجانب الآخر، أي المفاوضات“.

وتابع: ”من وجهة نظري نيمار نادم على رحيله، لقد كان مخطئًا، لقد اتخذ قرارًا سيئًا، وهو يعرف ذلك، اعتقدت أنه في لحظة من السوق إن لم يأتِ نيمار إلى البارسا فسوف يذهب إلى ريال مدريد، لأنه حقًا كان يريد الرحيل، وكنت أعتقد أن ريال مدريد وفلورنتينو بيريز كانا سيفعلان شيئًا للحصول عليه“.

وأردف: ”لا أستبعد أي شيء (وصول نيمار للبارسا)، في كرة القدم، ليس عليك أن تتجاهل أي شيء، الرئيس بارتوميو قال حاليًّا لا يستطيع ذلك، وإنه في المستقبل سيرى، والباب مفتوح لنيمار“.

فالفيردي

وتطرق ميسي للحديث عن أزمات برشلونة في دوري الأبطال وتحميل العديد المسؤولية للمدير الفني، موضحًا: ”كانت الهزيمة أمام ليفربول هي ذنب اللاعبين وليس ذنب فالفيردي، كان هذا يجب أن لا يحدث لأنه حدث معنا في روما، دخلت هزيمة روما في رؤوسنا في آنفيلد، وازداد الأمر سوءًا، ولكن هذا لا يحدث بسبب واحد وهو المدرب“.

وأضاف: ”قرار بقاء فالفيردي ليس قراري كما قيل، قرر النادي أن يستمر فالفيردي، وبالنسبة لي وبالنسبة لغرفة الملابس بأكملها فهذا فرح، نحن نسانده ونريده، كما حدث مع لويس إنريكي عندما كنا نريده، أو مع أي مدرب آخر للبارسا من قبل“.

الرحيل عن برشلونة

كشف ميسي أنه فكّر بالفعل في الرحيل عن برشلونة.

وقال: ”عندما تم اتهامي بالتهرب من الضرائب كنت أود الرحيل، ليس لأنني أريد ترك البارسا، ولكن كنت أريد مغادرة إسبانيا، شعرت أنني تعرضت لسوء معاملة كبيرة، ولم أكن أرغب في البقاء هنا، ولم يكن لدي عرض رسمي من أندية، لأن الجميع كانوا يعرفون فكرتي في البقاء هنا“.

راكيتيتش يتحدى

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن الكرواتي إيفان راكيتيتش أعلن التمرد على وضعه الحالي في نادي برشلونة، ورفض تمامًا الاستسلام في ظل الأزمة التي يمر بها في النادي الكتالوني.

ونقلت ”سبورت“ الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، عن راكيتيتش قوله: ”لا يمكن أبدًا ان أستسلم لهذا الوضع في برشلونة، لا أريد أن أعيش في المدينة كي أمشي في شوارعها وأتنزه على الشواطئ فقط“.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن تصريحات راكيتيتش النارية جاءت في مقابلة أجرتها صحيفة 24 sata الكرواتية.

وتابع راكيتيتش بقوله: ”أعلم أن الأمور صعبة هذا الموسم، ولكنني سأستمر في القتال كي أعود إلى موقعي في التشكيل الأساسي لبرشلونة، لا يزال في عقدي موسمان، ولا يوجد مكان في العالم أفضل من نادي برشلونة لممارسة كرة القدم، إنه الأفضل في العالم، ولكنني هناك كي ألعب كرة القدم وليس للاستمتاع بجمال المدينة وشواطئها“.

واعترف راكيتيتش بوجود العديد من العروض التي كانت متاحة أمامه قبل بداية الموسم للرحيل عن برشلونة، وأكد أنه تحدث عن هذه العروض مع رئيس النادي جويب ماريا بارتوميو ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكلاهما يعلم جيدًا أن هذه العروض كانت جادة للغاية.

وفجّر راكيتيتش مفاجأة من العيار الثقيل، وأكد أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي حاليًا وريال مدريد سابقًا، اتصل به هاتفيًا، وطلب منه الانضمام إلى البيانكونيري، إلا أن راكيتيتش اعتذر عن عدم قبول عرض ”الدون“، وأبدى رغبته في الاستمرار رفقة برشلونة.

وأشار راكيتيتش إلى أن برشلونة تلقى عرض يوفنتوس الرسمي بالفعل بعد اتصال رونالدو به، إلا أن إدارة النادي الكتالوني طلبت الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيعه، وهو ما أدى إلى تراجع مسؤولي اليوفي لأنهم رأوا أن السعر مبالغ فيه.

سباق فابيان رويز

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ناديي برشلونة وريال مدريد عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت أن اهتمام برشلونة أصبح واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

مولر يتمرد على بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن المهاجم توماس مولر قرر الرحيل عن بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بسبب عدم رضاه عن دوره في الفريق رفقة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وحسب الصحيفة، فالدولي الألماني السابق يأمل في أن تسهل إدارة بايرن ميونخ مهمة الخروج بعد 20 سنة قضاها في الفريق.

ولم يعد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا يملك دورًا أساسيًا في الفريق، وفي 7 لقاءات في الدوري الألماني شارك في 3 منها كأساسي وفي 4 مباريات كبديل.