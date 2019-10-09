معركة خلف الكواليس بين برشلونة وريال مدريد على فابيان رويز نجم نابولي

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ناديي برشلونة وريال مدريد عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.

سباق عملاقي الليغا على فابيان

وأكدت أن اهتمام برشلونة أصبح واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

وكانت الملاحظة السلبية التي دوّنها أبيدال عن فابيان هي إصراره على الاحتفال بالهدف أمام جماهير ليتشي بشكل مستفز، ما دفع حكم المباراة إلى إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب.

ويرغب برشلونة في تجديد دماء خط وسط الفريق، مع تقدّم الكرواتي إيفان راكيتيتش والتشيلي أرتورو فيدال والإسباني بوسكيتس في العمر، وسيكون فابيان أحد العناصر المهمة لدعم الفريق في المواسم المقبلة.

وانتقل فابيان إلى نابولي من ريال بيتيس الإسباني في صيف العام الماضي مقابل 20 مليون يورو، وارتفعت قيمته التسويقية حاليًا إلى 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

الريال يدخل الموقعة

وفي نفس السياق، فإن إدارة ريال مدريد تضع فابيان ضمن حساباتها، رغم وجود 3 لاعبين آخرين مرشحين للانضمام إلى النادي الملكي، وهم الفرنسي بول بوغبا والدنماركي إريكسين والهولندي فان دي بيك، لاعبو مانشستر يونايتد وتوتنهام وأياكس أمستردام على الترتيب.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“ إن مسؤولي ريال مدريد لم يستبعدوا إمكانية التعاقد مع فابيان، في ظل الإمكانات الهائلة التي يملكها اللاعب، من جهة، ومن ناحية أخرى محاولة إفساد الصفقة على برشلونة، الخصم اللدود.

رئيس نابولي يقاوم

ورغم أن عقد فابيان مع نابولي يمتد حتى صيف 2023، إلا أن رئيس النادي الإيطالي ”أوريليو دي لورينتس“ يرفض الاستسلام لضغوط برشلونة وريال مدريد على اللاعب الإسباني، ويرغب في تمديد عقده لمدة موسم إضافي.

وأكدت الصحيفة في نفس السياق أن نابولي لن يقبل بأقل من 60 مليون يورو لبيع فابيان، إذا تواصلت مطاردات برشلونة وريال مدريد للاعب، الذي يمكن أن يوافق على الانتقال إلى أحد عملاقي الليغا.

ولا يتوقف الاهتمام بالإسباني فابيان على برشلونة وريال مدريد فقط، بل امتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ويأتي ليفربول ومانشستر سيتي على رأس الأندية الإنجليزية الراغبة في ضم فابيان رويز.

وشارك فابيان هذا الموسم في 8 مباريات مع نابولي، بإجمالي 720 دقيقة، وأحرز خلالها هدفًا واحدًا.